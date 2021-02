Il quotidiano “L’Union ” ha postato una lettera aperta scritta dai giocatori del Reims , in cui indicano di aver deciso di ridurre i loro stipendi fino alla fine della stagione per aiutare il loro club, per far fronte – come del resto gli altri club della Ligue 1 - a un drastico calo dei ricavi, dovuto in particolare alle partite a porte chiuse e all'attuale crisi dei diritti televisivi.

"Noi, i giocatori dello Stade de Reims, prendiamo la parola oggi per testimoniare la nostra consapevolezza in un momento in cui il calcio francese sta attraversando una crisi economica senza precedenti. Mancanza di pubblico e introiti commerciali, diminuzione dei diritti televisivi: come tutti, leggiamo la stampa, e questi temi ci riguardano. Ci riguardano e ci toccano tutti perché possono minacciare il lavoro dei dipendenti del club e creare un contesto difficile in ciò che sta già provando. Perché dobbiamo agire tutti, perché il calcio è l'esempio stesso di espressione collettiva, abbiamo parlato con la dirigenza del club e tutti - assolutamente tutti i giocatori e lo staff - hanno spontaneamente accettato un abbassamento significativo dei nostri stipendi da gennaio a giugno 2021. I nostri stipendi a volte sono considerati eccessivi? A Reims sono inferiori a quanto si trova in Ligue 1. Se non ci rendono "milionari che corrono dietro a un pallone" contrariamente ai luoghi comuni, ci permettono di essere dei privilegiati. Persone privilegiate che cercano di agire come uomini responsabili, rispettosi e solidali con un club familiare. "