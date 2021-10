Mauro Icardi, Wanda Nara e... Il PSG! Finalmente è alle spalle la telenovela che ha occupato i rotocalchi degli ultimi 10 giorni con la separazione del giocatore argentino con la moglie e, inoltre, sua stessa manager. I due sono tornati insieme, nonostante avessero Pochettino non sia coperto in attacco (tra Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria), ma negli ultimi giorni Icardi era proprio assente dopo aver ricevuto A volte esiste il lieto fine. Almeno pere... Il! Finalmente è alle spalle la telenovela che ha occupato i rotocalchi degli ultimi 10 giorni con la separazione del giocatore argentino con la moglie e, inoltre, sua stessa manager. I due sono tornati insieme, nonostante avessero ormai preparato le carte per il divorzio . A dirlo è la stessa Wanda Nara tramite un post su instagram, lasciandosi alle spalle questa brutta storia. Fin qui siamo nel campo del gossip, ma tira un sospiro di sollievo anche il PSG. Non chenon sia coperto in attacco (tra Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria), ma negli ultimi giorni Icardi era proprio assente dopo aver ricevuto un permesso dal club per volare da Wanda e fare la pace.

Il post di Wanda Nara

Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto siamo stati bene e quanto siamo stati felici. Dopo quello che è successo, ero molto ferita. Ogni giorno ho chiesto il divorzio a Mauro. Quando ha capito che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se la separazione era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, dovevamo farlo. Siamo andati dall'avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'accordo. Il giorno dopo mi scrisse una lettera come nessuno mi aveva mai scritto prima

Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice

Ed è stato allora che ho capito una cosa: che avendo tutto, non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto periodo che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. La cosa importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di mettere fine alla nostra storia di 8 anni, ma con le nostre anime stanche di piangere, ci siamo liberamente scelti di nuovo. Ti amo

Negli ultimi giorni, Icardi aveva saltato il match di Champions League contro il Lipsia. Assenza importante considerando che Pochettino aveva fuori anche Di Maria squalificato e Neymar infortunato. È comunque tornato ad allenarsi, con l'argentino che si è presentato anche in panchina per l'ultimo match contro il Marsiglia. Tornerà in campo alla prossima con il super anticipo contro il Lille?

