tra poco il report completo...

Continua la cavalcata delche batte anche il Montpellier e fa 8 su 8 in campionato, andando a +10 sul Marsiglia e a +11 sul Nizza. Mancainfortunato ( a rischio la sua presenza contro il City in Champions ), ma basta il tridente Di Maria-Mbappé-Neymar per battere la squadra allenata da Dall'Oglio. Finisce 2-0 con i gol diche apre con una bordata mancina che non lascia scampo a Omlin, e di Draxler che mette al sicuro il risultato all'89'. Icardi entra nel finale, ancora una volta panchina invece per. L'ex portiere del Milan aveva giocato da titolare le gare contro Clermont e Lione dopo la sosta per le Nazionali, ma è tornato in panchina facendo scatenare nuove voci di mercato. Futuro alla Juve