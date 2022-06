Sono stati fermati questa mattina gli autori della rapina nella villa ad Ibiza affittata da Marco Verratti e sua moglie Jessica Aidi. La Polizia Nazionale iberica questa mattina ha fermato due uomini al porto di Denia (Alicante), la località di mare da dove partono i traghetti diretti verso le Baleari. I due sospettati avevano preso una nave da Ibiza e sono stati intercettati al loro sbarco sulla terraferma.

Secondo il periodico iberico Caso Abierto, quando sono stati fermati a bordo di un autovettura, i ladri avevano con sè gran parte del bottino - composto soprattutto da gioielli ed orologi - che era stato nascosto in un doppio fondo nascosto all’interno del veicolo. I criminali arrestati fanno parte di una banda di albanesi e spagnoli dediti a svaligiare ville ed abitazioni e già conosciuta dalle forze dell’ordine iberiche. Le indagini della polizia sono ancora aperte per cercare di arrestare il resto dei membri della banda di delinquenti e anche per scoprire se hanno scelto a caso la villa del calciatore azzurro a caso o se il furto è stato condotto dopo un blitz preorganizzato.

Ad

Calcio Disavventura per Verratti: furto in vacanza da tre milioni IERI A 13:41

Il furto ai danni del centrocampista della Nazionale italiana del PSG, è avvenuto nella serata di domenica, quando i malviventi si sono introdotti nella villa di Cala Jondal che Verratti ha preso in affitto da Ronaldo, il Fenomeno. Favoriti da una finestra dimenticata aperta, i ladri se sono andati con un bottino di grande entità: 10.000 euro in contanti, più gioielli, orologi, oggetti di valore e diamanti valutati al momento della denuncia in circa 3 milioni di euro.

Guardiola pazzo di Verratti: "Mi sono innamorato, è incredibile"

Calcio Disavventura per Verratti: furto in vacanza da tre milioni IERI A 13:41