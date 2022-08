Paris Saint-Germain nella Ligue 1 2022-23. Nonostante Christophe Galtier dilaga allo Stade Gabriel-Montpied, casa del Clermont Foot, con un roboante 5-0. Nella goleada parigina spiccano ovviamente le prestazioni di Neymar e Leo Messi. Il brasiliano si prende quasi tutta la scena, realizzando un gol e fornendo ben 3 assist ai compagni, per un titolo di migliore in campo fuori discussione. L'argentino, dopo una sfida caratterizzata da qualche errore di troppo, regala al pubblico una perla assoluta, firmando il 5-0 con una rovesciata dal dischetto dopo stop di petto elegante e preciso e realizzando la doppietta in soli 6' di gioco. Esordio-show per ilnella Ligue 1 2022-23. Nonostante l'assenza di Kylian Mbappé , ancora alle prese con un problema muscolare a un adduttore, la squadra allenata dadilaga allo Stade Gabriel-Montpied, casa del, con un. Nella goleada parigina spiccano ovviamente le. Il brasiliano si prende quasi tutta la scena, realizzandoe fornendoai compagni, per un titolo di migliore in campo fuori discussione. L'argentino, dopo una sfida caratterizzata da qualche errore di troppo, regala al pubblico una perla assoluta, firmando ildal dischetto dopo stop di petto elegante e preciso e realizzando la doppietta in soli 6' di gioco.

Vitinha, il Achraf Hakimi (26') e Marquinhos (39') le altre due reti del club di Parigi, che risponde così nel miglior modo possibile ai successi di Monaco (2-1 a Strasburgo) e Lione (2-1 in casa con l'Ajaccio). Molto bene anche la prima in maglia PSG di, il più caro acquisto della Ligue 1 nell'ultima sessione di mercato, e come sempre un Marco Verratti in cattedra al centro del campo. Di(26') e(39') le altre due reti del club di Parigi, che risponde così nel miglior modo possibile ai successi di Monaco (2-1 a Strasburgo) e Lione (2-1 in casa con l'Ajaccio).

Ad

Ligue 1 PSG: la federcalcio francese non omologa il contratto di Galtier 10 ORE FA

Il tabellino

CLERMONT (4-2-3-1): Diaw; Borges, Ogier, Wieteska, Seidu; Gastien, Gonalons (85' Baiye); Rashani (82’ Khaoui), Saracevic (73’ Magnin), Allevinah (73’ Dossou); Andric. All. Gastien.

PARIS SAINT-GERMAIN (3-4-3): Donnarumma; Ramos (67’ Mukiele), Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti (82’ Zaire-Emery), Vitinha (67’ Paredes), Nuno Mendes (78’ Bernat); Messi, Neymar, Sarabia (78’ Ekitike). All. Galtier.

GOL: 9’ Neymar (P), 26’ Hakimi (P), 39’ Marquinhos (P), 80’e 86’ Messi (P).

ASSIST: 9’ Messi (P), 26’,39’ e 80’ Neymar (P), 86’ Paredes (P).

AMMONITI: 13’ Vitinha (P), 38’ Allevinah (C), 67’ Gonalons (C).

ARBITRO: Jérémy Stinat.

Il momento social

La cronaca del match in 9 momenti chiave

09’ ECCOLO NEYMARRRR!! Splendida rifinitura di Messi, che prolunga con l'esterno no-look un cross dalla sinistra e apre la strada al brasiliano. Il numero 10 la piazza sul secondo palo con un destro secco che fulmina Diaw.

26’ 2-0 PSG, LO FIRMA HAKIMI!! Contropiede spaziale dei parigini, con Messi che ricama ancora una volta per i compagni. Ripartenza incredibile dell'argentino dopo palla persa di Gonalons, Hakimi raccoglie il tracciante di Neymar e, dal vertice dell'area piccola, spara sotto la traversa per il raddoppio dei suoi.

29’ DIAW SVENTA SU RAMOS!! Messi dalla bandierina trova alla perfezione il centrale. Classico pezzo nel repertorio dell’ex Real Madrid, ossia il colpo di testa, ma il portiere del Clermont è molto reattivo e concede soltanto un altro calcio d’angolo.

39’ MARQUINHOS FA 3-0!! Neymar mette in mezzo dalla sinistra su punizione e il difensore centrale, tenuto in gioco da Gastien, insacca di testa alle spalle di un incolpevole Diaw. Grande sintonia tra i due compagni di squadra anche nelle esultanze post rete.

45+1’ MESSI VICINO AL POKER!! Neymar inventa anche per il numero 30: scavetto delizioso che mette l'argentino davanti a Diaw, ma il portiere si supera mandando in angolo il sinistro dell’ex Barcellona.

53’ CHE BOTTA DI ANDRIC!! L'ex Dinamo Zagabria riceve poco oltre il limite e prova di interno collo: tiro molto potente che sibila vicinissimo all'incrocio dei pali, con Donnarumma comunque sulla traiettoria ma forse potenzialmente battuto.

77’ OCCASIONE PSG!! Hakimi scappa via sulla destra e mette in mezzo per Nuno Mendes. Colpo di testa che prova a prendere in controtempo Diaw, ma l'estremo difensore del Clermont è ancora una volta perfetto e smanaccia in angolo.

80’ POKER PSG, ECCO MESSI!! Verratti recupera palla e va da Messi, il quale apre in area per Neymaer. Il brasiliano controlla di suola col destro e poi apparecchia la tavola nuovamente per l’ex Barcellona, permettendogli di segnare in una partita da luci e ombre.

86’ CHE PERLA DI MESSI, POKERISSIMO PSG!! Paredes s'inventa un lancio perfetto, ma la magia è tutta dell'argentino: stop di petto all'altezza del dischetto e rovesciata morbita a superare Diaw. Stadio in visibilio!

Mbappé: "Mia storia al PSG non è finita, l'ho detto anche a Florentino Perez"

Calciomercato Roma, ora è ufficiale: ecco un altro asso, Georginio Wijnaldum! IERI A 17:22