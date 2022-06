Vitinha - il primo acquisto dell'era post Leonardo, ovvero di Luis Campo, in casa PSG. Il Wolverhampton Wanderers (nella stagione 2020-2021), era stato puntato anche da Arsenal e Manchester United. Con ogni probabilità sarà Vitor Machado Ferreira - al secolo- il primo acquisto dell'era post Leonardo, ovvero di, in casa. Il club della Tour Eiffel non ha voluto sentire storie e per assicurarsi il centrocampista centrale classe 2000 del Porto, ha messo immediatamente sul banco la clausola rescissoria pari a 40 milioni di euro, senza il rischio di dover partecipare a particolari aste, dal momento che il ragazzo, che si è fatto particolarmente conoscere anche in Premier League tra le file del(nella stagione 2020-2021), era stato puntato anche da

Ad

Stampa internazionale certa: "Il PSG sta per prendere Vitinha"

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

Manca poco all'ufficialità e, a riportarlo, sono numerose testate internazionali come A Bola e Le Parisien. Vitinha, ormai perno anche della nazionale lusitana, nell'ultima stagione trascorsa nella società in cui è cresciuto e in cui è tornato dopo il prestito ai Wolves, ha messo 4 reti - equamente distribuite tra campionato e Coppa di Portogallo - e tre assist nel massimo torneo del paese vinto dai Dragões (trionfatori anche nella cosiddetta "Taça"). Ma i numeri sono vuoti al cospetto delle prestazioni e dal modo in cui Vitinha condiziona le partita, in grado di dirigere tutta la squadra in cabina di regia con la sua straordinaria visione di gioco. Tanto che, dalla Francia son sicuri: "Il PSG ha preso Vitinha per iniziare a preparare il dopo Marco Verratti".

Vitinha. Credit Foto Getty Images

...Ma Renato Sanches si allontana

Un'operazione di mercato che, in qualche modo, potrebbe fare piacere al Milan: Vitinha gioca nello stesso ruolo del connazionale Renato Sanches (quest'ultimo buono, tuttavia, anche da mezz'ala), obiettivo dei rossoneri: per il centrocampista del Lille, il Diavolo ha offerto 18 milioni, il PSG 30. Tuttavia, con un Vitinha in più, potrebbe anche essere che Luis Campo e soci mollino la presa per l'ex Benfica.

Come cambia il Milan con l'acquisto di Renato Sanches

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46