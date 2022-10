Il PSG fatica più del previsto con il Reims ed esce con uno 0-0 da questa trasferta, non riuscendo ad approfittare della sconfitta del Marsiglia. I parigini dominano sin dal 1', senza però riuscire a concretizzare la maggior mole di possesso palla amministrato. Il primo a sfiorare il gol nel primo tempo è Fabian Ruiz dalla distanza, con Mbappè che si fa ipnotizzare da Diouf a tu per tu con il portiere di casa pochi minuti più tardi. Nel finale di tempo da segnalare anche un miracolo di Donnarumma su Munetsi, prima dell'ingenua espulsione di Ramos per eccesso di proteste al minuto 41.

Nella ripresa, il Reims prova a sbilanciarsi, imbattendosi su una rocciosa cerniera difensiva formata da Marquinhos e Pereira e sulle parate del solito Gigio Donnarumma, decisivo anche su Zeneli. PSG che a fatica ha poi provato un ultimo assalto con l'ingresso dalla panchina di Neymar, colpevole però di un clamoroso errore a tu per tu con Diouf. Nel finale, vari principi di rissa in campo e festival delle ammonizioni, con Hakimi, Neymar e Mbappè tra i più nervosi.

Ad

In virtù di questo risultato il PSG allunga in testa alla Ligue 1, portandosi a +3 sul Marsiglia di Tudor, in attesa della sfida di domani del Lorient.

Champions League Messi non basta: Benfica e PSG fanno 1-1 e 'inguaiano' la Juve 05/10/2022 ALLE 18:51

PSG-Reims Credit Foto Getty Images

Il tabellino

REIMS (5-4-1): Diouf – Flips (dal 76' van Bergen), Gravillon, Agbadou, Abdelhamid, Locko – Zeneli (dal 79' Doumbia), Matusiwa, Munetsi, Lopy (dall'84' Mbuku) – Balogun

PSG (3-4-3): Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Danilo – Mukiele, Verratti (dal 46' Vitinha), Fabian Ruiz, Bernat – Soler (dal 57' Neymar), Mbappé, Sarabia (dall'89' Hakimi)

GOL - Nessuno Primo tempo 0-0

ASSIST - Nessuno

NOTE: AMMONITI - Verratti (P), Munetsi (R), Hakimi (P), Gravillon (R), Neymar (P), Mbappè (P), Locko (R)

ESPULSI - Ramos (P)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

14' DIOUF, PROVVIDENZIALE! Imbucata di Verratti per Mbappè, cross in mezzo ribattuto dalla difesa e conclusione di prima di Fabian Ruiz dal limite dell'area, con il portiere bravo ad alzare sopra la traversa.

36' DIOUF, MIRACOLO! Imbucata precisa per Mbappè che si invola e a tu per tu con Diouf lo centra in pieno con il destro. Grande uscita bassa dell'estremo difensore di casa.

41' DONNARUMMA, FANTASCIENTIFICO! Cross dalla destra per Munetsi, girata al volo del centravanti e parata di puro istinto dell'azzurro, fulmineo nell'andare a terra ed intercettare con una sola mano.

Gianluigi Donnarumma (PSG) Credit Foto Getty Images

43' ESPULSO SERGIO RAMOS! Protesta eccessiva dello spagnolo che finisce testa a testa con il direttore di gara e finisce col farsi espellere.

52' DONNARUMMA, ANCORA DECISIVO! Altro miracolo del portierone azzurro che si immola sul primo palo e salva su Zeneli, abilissimo a saltare Ruiz con un tunnel

67' NEYMAR, CLAMOROSO, SI DIVORA LO 0-1! Filtrante perfetto di Mbappè che mette Neymar a tu per tu con il portiere avversario. Il brasiliano prova a piazzare sul primo palo col mancino ma non riesce nemmeno a centrare la porta.

IL MOMENTO SOCIAL

Tutta la preoccupazione dell'infiltrato Presnel Kimpembè dopo il rosso al compagno Ramos.

LA STATISTICA:

I giocatori più espulsi della storia del gioco:

Gerardo Bedoya 46

Sergio Ramos 28

Cyril Rool 27

Alexis Ruano Delgado 22

Paolo Montero 21

Rafa Marquez 21

Felipe Melo 20

Matteo Contini 20

L'MVP

Marquinhos Credit Foto Getty Images

MARQUINHOS - Per un Sergio Ramos disastroso, il PSG può contare su una delle migliori prestazioni stagionali del centrale brasiliano. Attento, rapido, preciso e sempre pronto a guidare anche Danilo Pereira. Leader vero.

IL PROMOSSO

Gianluigi DONNARUMMA - Altro giro ed altra super prestazione dell'azzurro. Sontuoso nel primo su Munetsi e ancora decisivo nella ripresa su Zeneli. La sua evoluzione sembra essersi definitivamente completata.

IL BOCCIATO

Sergio RAMOS - Lascia i suoi compagni in 10 per la 28esima volta in carriera (record tra i giocatori in attività). Ingenuo e troppo prepotente nelle proteste. Gesto gravissimo per un campione con la sua esperienza.

Inzaghi: "Xavi furioso? Non ho visto episodio, ma c'era anche rigore per noi"

Ligue 1 Messi-Mbappé gol, il PSG stende il Nizza e torna primo 01/10/2022 ALLE 20:51