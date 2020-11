La prima domenica senza Diego Armando Maradona, la primogenita Dalma ha deciso che era giusto trascorrerla alla Bombonera in quella tribuna dove il padre si sedeva e con un sigaro in bocca o un sorriso a favore delle migliaia di persone presenti nell’impianto, si godeva ed esultava per le giocate della sua squadra del cuore. Dalma ha ritenuto fosse doveroso presenziare a Boca Juniors-Newell’s Old Boys, nonostante fosse perfettamente conscia del fatto che sarebbero stati momenti strazianti e di intensa commozione che si sono potenzialmente succeduti in una domenica in cui su tutti i campi da calcio dell’Argentina si ricordato la memoria di suo papà, il più grande calciatore di tutti i tempi: l’uomo che ha regalato al popolo argentino, gioie e soddisfazioni che rimarranno indelebilmente scolpite nelle memorie di tutti.