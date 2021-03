A Sky Sports, van Basten spiega la sua idea in maniera perentoria: "Se non c’è il fuorigioco hai molti meno problemi e le squadre troveranno comunque altre soluzioni per fare una bella partita, che sarà spettacolare come lo è ora ma senza questa pessima regola. Mi interessa ancora molto. Sarebbe bello provare. Sono sicuro che il calcio troverà un modo per diventare ancora più interessante".