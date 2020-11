La PlayStation 5 è appena arrivata sul mercato ed è partita la caccia tra tutti i gamers per accaparrarsi la nuova console targata Sony, anche se al momento è praticamente introvabile. Chi non avrà però problemi a rintracciare e passare ore e ore davanti alla tv con il joystick in mano su un videogame sono i compagni di squadra di Zlatan Ibrahimovic.





L’attaccante svedese dei rossoneri ha infatti regalato la nuova PS5 a tutti i membri della squadra confermandosi così sempre di più un leader dentro e fuori dal campo per il Milan. Un gesto che è stato ben apprezzato ma soprattutto ha reso felice come bambini davvero tutti i suoi compagni come testimoniano le stories Instagram di Musacchio, Castillejo e Rafael Leao.

Zlatan Ibrahimovic è davvero la forza di questo Milan e con questo regalo siamo sicuri che avrà unito ancora di più il gruppo allenato da coach Stefano Pioli come siamo sicuri che molti appassionati di videogame in questo momento sono tristi e invidiosi per non aver ricevuto lo stesso dono.

