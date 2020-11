Di giocatori di movimento con i guanti ne abbiamo visti, uno degli ultimi è stato il terzino della Manchester City Kyle Walker a dover difendere i pali della propria squadra durante il match di Champions League contro l’Atalanta . Una cosa a cui non avevamo mai assistito, invece, è vedere un estremo difensore ‘di fortuna’ decidere addirittura una serie di calci di rigore. Questo è accaduto tra Orlando City e New York FC , nella finale di Eastern Conference del campionato di MLS . L’eroe di giornata si chiama Rodrigo Schlegel , difensore argentino dei padroni di casa, costretto a indossare i guanti nel bel mezzo della lotteria dagli 11 metri – decisiva per il passaggio del turno – per l’espulsione per doppia ammonizione del portiere titolare Pedro Gallese .

Ci sono tre avvenimenti che catalogano di diritto la serie di tiri dal dischetto tra le più ‘pazze’ della storia del calcio. La prima, come dicevamo, l’espulsione – molto severa – per doppia ammonizione di Gallese immediatamente dopo aver parato il rigore della qualifcazione per Orlando. Fatale, secondo il direttore di gara, è stato il movimento in anticipo prima dell’esecuzione da parte dell’avversario. Secondo, l’errore dal dischetto del calciatore più talentuoso della squadra della Florida ovvero Nani. L’ex Manchester United e Lazio aveva comunque la possibilità di portare in trionfo la squadra allenata da Óscar Pareja, forte del primo tentativo fallito dagli ospiti nella sequenza. Terzo, la parata decisiva proprio di Rodrigo Schlegel che, pur non essendo stilisticamente elegante, ha neutralizzato il penalty di Thorarinsson. Un salvataggio decisivo, grazie al rigore successivo realizzato da Benji Michel, per la vittoria e la qualificazione alla finale.