I due si ritroveranno, quindi, dopo quasi 15 anni dalla prima volta, al River Plate. Si trattava della stagione 2006-2007 (un anno prima avevano anche giocato contro in un River-Nueva Chicago), in cui " El Pipita " stava muovendo i primi passi nel calcio dei grandi prima di trasferirsi al Real Madrid, proseguendo poi la propria carriera con le maglie di Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e ancora Juventus.

Anche Federico, da lì a poco, sarebbe partito per l'Europa, nella fattispecie al Besiktas. Dopodiché, per entrambi, due carriere profondamente diverse, col trequartista classe 1986 tornato subito nel nuovo continente, tra le fila dei messicani dell'América. Quindi Godoy Cruz e Colon de Santa Fe in Argentina, Columbus Crew e Dc United, per l'appunto, in MLS.