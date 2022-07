Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne nella Toronto FC, i due Azzurri sono incappati nel deludente pari contro i New England Revolution. Notte amara pernella Major Soccer League statunitense . Con la nuova maglia del, i due Azzurri sono incappati nel deludente pari contro i New England Revolution.

Lorenzo Insigne si è visto respingere un calcio di rigore dal portiere avversario...

Ad

MLS Esordi show di Bernardeschi e Insigne: che magie col Toronto 24/07/2022 A 06:42

Federico Bernardeschi ha sfiorato un altro eurogol da fuori area con clamorosa fiondata mancina a sverniciare il montante alla sinistra del portiere...

Pareggio anche per l'Inter Miami del Pipita Higuain contro Cincinnati, ma di stampo pirotecnico stavolta: non è bastata la tripletta dell'ex Napoli e Juventus per regalare la vittoria alla franchigia della Florida. Questo il super gol su punzione del "Pipa":

Balli, cori e la sfida a Chiellini: Bernardeschi-show a Toronto in 3'

Calciomercato Bremer è della Juve, de Ligt ufficiale al Bayern 19/07/2022 A 18:03