Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan comincia la fase ad eliminazione diretta per l'Argentina. Comincia, in realtà, un altro Mondiale per l'Albiceleste. Sì, perché durante la fase a gironi la Nazionale di Scaloni non ha brillato: ko 2-1 con l'Arabia Saudita, vittoria 2-0 con il Messico grazie ad una fiammata di Messi, poi il 2-0 ad una Polonia inesistente. Servirà fare di più per arrivare fino in fondo e contro l'Australia (Leo Messi che in questa sfida, tra l'altro, toccherà un numero importante: le 1000 presenze. All'di Al Rayyan comincia la fase ad eliminazione diretta per l'. Comincia, in realtà, un altro Mondiale per l'. Sì, perché durante la fase a gironi la Nazionale dinon ha brillato: ko 2-1 con l'Arabia Saudita, vittoria 2-0 con il Messico grazie ad una fiammata di Messi, poi il 2-0 ad una Polonia inesistente. Servirà fare di più per arrivare fino in fondo e contro l' Segui la DIRETTA ) serve subito una buona prestazione per dimostrare il cambio di marcia. 2 gol e 1 rigore sbagliato, questo il ruolino di marcia diche in questa sfida, tra l'altro, toccherà un numero importante: le

Ad

Le presenze di Messi in carriera

Squadra Presenze Barcellona 778 PSG 53 Nazionale 169 Totale 1000

1000 presenze in carriera per Messi, tra Nazionale e squadre di club. 778 col Barcellona, 53 col PSG e, quest'oggi, arriva a 169 con la Nazionale argentina maggiore. Un traguardo importante perché solo un altro argentino ha collezionato più di 1000 presenze in carriera: Javier Zanetti con 1114 (tra cui 145 in Nazionale, 858 con l'Inter).

