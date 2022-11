Mondiali 2022 - Argentina-Messico già decisiva: scelto l'arbitro italiano Daniele Orsato per la sfida di Lusail

MONDIALI 2022 - Partita da dentro o fuori per l'Argentina di Messi che, in caso di sconfitta contro il Messico, potrebbe già finire out dal Mondiale del Qatar. Edizione in cui l'Argentina è, addirittura, una delle prime favorite. Designazione top, perché è stato scelto Daniele Orsato, già arbitro della gara inaugurale del Mondiale tra il Qatar padrone di casa e l'Ecuador.