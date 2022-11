Un grande Marocco batte il Belgio 2-0 nel secondo match del Gruppo F . Super partita di Ziyech e compagni che conquistano il primo successo per loro in questo mondiale e ora volano in classifica a quota 4, in testa al girone. Grande Marocco, malissimo il Beglio, vera delusione di questo mondiale. Dopo il successo deludente contro il Canada, stavolta c'è poco da salvare per De Bruyne e compagni, che ora devono vincere assolutamente nell'ultimo match contro la Croazia. Ma andiamo a vedere i voti dell'incontro nelle nostre pagelle.

Le pagelle del Belgio

Thibaut COURTOIS 5 - Aveva mostrato sprazzi di classe eccelsa nel match contro il Canada, stavolta sbaglia tutto. Male nel gol annullato a Ziyech, malissimo nella rete di Sabiri. Anche nel 2-0 non è perfetto. Serata assolutamente no.

Jan VERTONGHEN 6 - Riesce a salvarsi soprattutto grazie al suo fisico. Si fa vedere anche in zona offensiva su palle inattive.

Toby ALDERWEIRELD 5 - Si perde in più occasioni un super Boufal nella ripresa.

Timothy CASTAGNE 5,5 - Messo come centrale difensivo nella linea a tre, fatica per tutto il match in copertura su Ziyech.

Thomas MEUNIER 4,5 - Malissimo per tutto il match. Spinge ma sempre in maniera disordinata, sbaglia tantissimi passaggi fondamentali, soprattutto in zona offensiva. (Dall'82' Romelo LUKAKU - S.V).

Meunier del Belgio contro il Marocco, Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Axel WITSEL 5 - Spento e solitario a centrocampo, soffre la maggiore vivacità degli avversari.

Amadou ONANA 6,5 - Fa valere il suo grande fisico per giganteggiare nel mezzo e recuperare molti palloni. Utile anche su palla inattiva. Sostituito a inizio ripresa perché ammonito. (Dal 60' Youri TIELEMANS 6 - Qualche pallone rubato sulla mediana,

Thorgan HAZARD 5,5 - Vero grande innesto per il Beglio rispetto al match contro il Canada, non ripaga al meglio la fiducia avuta da Martinez. (Dal 75' Leandro TROSSARD 5 - Mezz'ora di gioco dove praticamente non si vede mai).

Kevin DE BRUYNE 5.5 - Se lui non accende la luce per il Belgio è notte fonda, e così è stato. Pochi tocchi di classe, zero verticalizzazioni, non certo sufficiente la sua prova.

Eden HAZARD 5,5 - Qualche lampo, soprattutto a inizio ripresa. Poi però poco o nulla in un Belgio che fatica senza gli spunti dei giocatori più rappresentativi. (Dal 60' Dries MERTENS 5,5 - Un tiro fuori e nulla più, non riesce ad accendere i suoi).

Michy BATSHUAYI 6 - Ci prova a farsi valere con il suo fisico in mezzo all'area di rigore nei pochi palloni a disposizione. (Dal 75' Charles DE KETELARE 5 - Entra per fare la prima punta, fallisce completamente nel compito nei venti minuti a disposizione.

CT Roberto MARTINEZ 5 - Il pronostico è sovvertito, ma questo Belgio è lontano parente da quello visto in passato. Squadra senza grosse idee, con poca organizzazione e praticamente mai pericoloso. Contro il Canada aveva faticato, ma almeno il risultato è arrivato. Qui invece non c'è nulla da salvare. Forse la più grande delusione di questo mondiale sino ad ora, ma c'è ancora un match per invertire la tendenza.

L'esultanza del Marocco contro il Belgio, Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

LE PAGELLE DEL MAROCCO

Mohand Mohamedi MUNIR 7 – Messo a sorpresa in campo addirittura dopo l'inno nazionale, totalmente a freddo non delude, anche perché il Belgio non è mai veramente pericoloso per tutto l'incontro.

Achraf HAKIMI 6 – Non sta benissimo e si vede. Passo indietro rispetto all'ottima prestazione contro la Croazia. Qualche bella corsa sulla fascia, poi poco altro e bada per lo più a difendere. (Dal 67' Abdellhamid SABIRI 7 - Non è l'uomo del match, ma è comunque assolutamente decisivo con la sua rete che apre le marcature).

Romain SAISS 7 - Anche lui assolutamente fondamentale in difesa, ma soprattutto decisivo in zona gol. Il suo velo nel primo tempo toglie però la gioia a Ziyech per offside. Nella ripresa invece lo schema funziona.

Nayef AGUERD 6,5 – Mezzo punto in più per quella scivolata decisiva in recupero su Batshuayi ad inizio ripresa.

Noussair MAZRAOUI 5,5 – L'unica insufficienza del Marocco. Non riesce mai a spingere, facendosi vedere col contagocce sulla sua corsia di competenza.

Azzedine OUNAHI 6 – Amrabat comanda, Ounahi si limita ad aiutarlo con ordine e disciplina. (Dal 78' Jawad EL-YAMIQ S.V).

Sofyan AMRABAT 7,5 – Ziyech forse il migliore, lui comunque non è da meno nel mezzo, dove domina in lungo e in largo soprattutto dopo l'uscita di Onana.

Selim AMALLAH 6 – Abbastanza in difficoltà sulla mediana. Non riesce a supportare al meglio la linea offensiva, fa il suo però in difesa. (Dal 67' Yahia ATTIYALLAH 6 – Subentra nella ripresa, tiene ordine a centrocampo soprattutto nel momento di maggiore spinta degli avversari alla caccia del pareggio).

Hakim ZIYECH 7,5 – Fa la differenza per tutto il match. Gioca un calcio di assoluta qualità, crea molti pericoli agli avversari ed è decisivo in ogni occasione.

Youssef EN-NESYRI 6 - Sufficiente, nulla più. Se vogliamo un po' delude, dato che con uno della sua classe ci si aspettava giocate migliore in zona offensiva. (Dal 73' Abderrazak HAMDALLAH 6 - Entra per abbassare i ritmi del match dopo il gol del vantaggio e riesce nell'intento),

Sofiane BOUFAL 7 - Un po' spento e mai nel vivo del gioco nel primo tempo, si accende nella ripresa ed è assolutamente imprendibile. (Dal 73' Zakaria ABOUKHLAL 7 - Entra e lascia il segno nel recupero con il gol che chiude il match).

CT Walid REGRAGUI 7 - Insediatosi a fine agosto nel pieno di una bufera intestina e soltanto alla sua quarta partita alla guida della nazionale: in meno di tre mesi ha dato l'impronta migliore possibile al Marocco. Successo fondamentale dei suoi che, dopo il pareggio con la Croazia, fanno un altro grande sgarbo a un'altra big di questo torneo.

