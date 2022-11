A sorpesa, ma neanche tanto guardando il match, il Marocco batte il Belgio 2-0 nel secondo match di questo mondiale 2022 per il Gruppo F. Partita quasi perfetta dei nord africani, che difendono al meglio nel primo tempo, poi attaccano e passano nella ripresa grazie al gol del sampdoriano Sabiri e di Aboukhal nel recupero. Successo fondamentale della squadra di Regragui che, dopo il pareggio con la Croazia , fa un altro grande sgarbo a un'altra big di questo torneo e pone la sua candidatura per la qualificazione agli ottavi. Notte fonda invece per la squadra di Martinez che già aveva mostrato enormi lacune contro il Canada . Se però nel primo match Courtois aveva salvato i suoi in più occasioni, stavolta invece crolla miseramente. Per il Belgio quindi la sfida contro la Croazia diventa partita da dentro o fuori, impensabile solo una settimana fa. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nell'incontro.

Primo tempo a reti bianche. Belgio che gestisce maggiormente il pallone, ma non riesce praticamente mai ad essere pericoloso dalle parti di Munir in campo stranamente al posto di Bono, che però aveva partecipato con gli altri all'inno nazionale. Marocco che si difende con ordine e in area avveraria è maggiormente pericoloso. L'azione più importante arriva in pieno recupero con la punizione di Ziyech che finisce in rete, ma l'arbitro annulla su segnalazione del VAR per una posizione di offside di Saiss che non tocca il pallone ma è decisivo con il suo velo per il gol del compagno.

Ad

Nella ripresa Eden Hazard e Onana provano a svegliare il Belgio, ma è sicuramente il Marocco a giocare meglio. Ziyech e Boufal sulla tra quarti mettono in grande difficoltà la difesa avversaria. Il gol è nell'aria e arriva grazie a Sabiri appena entrato, che da punizione che è praticamente un corner avanzato di qualche metro, la mette sul primo palo con Courtois spiazzato. Il Belgio si porta tutto avanti e così il Marocco colpisce in contropiede con Aboukhlal nel recupero per il definitivo 2-0.

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Sabiri in gol contro il Belgio, Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Il pronostico è sovvertito, ma questo Belgio è lontano parente da quello visto in passato. Squadra senza grosse idee, con poca organizzazione e praticamente mai pericoloso. Contro il Canada aveva faticato, ma almeno il risultato è arrivato. Qui invece non c'è nulla da salvare. Forse la più grande delusione di questo mondiale sino ad ora, ma c'è ancora un match per invertire la tendenza. Nulla da dire invece sul Marocco, che ha meritato assolutamente questo successo e ora vola in classifica . Basta un pareggio nell'ultimo match contro il Canada per festeggiare la qualificazione.

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Tabellino

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Castagne, Alderweireld, Vertonghen; Meunier (dall'81' Lukaku), Witsel, Onana (dal 60' Tielemans), T. Hazard (dal 75' Trossard); De Bruyne, E. Hazard (dal 60' Mertens); Batshuayi (dal 75' De Ketelare)

MAROCCO (4-3-3): Munir; Hakimi (dal 67' Sabiri), Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi (dal 78' El-Yamiq), S. Amrabat, Amallah (dal 67' Attiat-Allah); Ziyech, En-Nesyri (dal 73' Hamdallah), Boufal (dal 73' Aboukhlal)

GOL: Sabiri (M), Aboukhlal (M),

ASSIST: Ziyech (M),

AMMONITI: Onana (B), Sabiri (M),

ESPULSI: Nessuno

Gol annullato al Marocco durante il match contro il Belgio, Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

05' SUBITO BATSHUAYI! Palla in verticale per l'attaccante che in scivolata prova il tiro col sinistro, bravo il portiere avversario in uscita a mettere in corner.

45' GOL ANNULLATO AL MAROCCO: Punizione per il Marocco da posizione defilata. Sul pallone Ziyech tira in porta, Saiss fa velo e Courtois è spiazzato e il pallone passa. Il Var però richiama l'arbitro per la posizione in offside di Saiss, che non tocca il pallone ma il suo velo è decisivo per la rete. Così il gol viene annullato per fuorigioco.

53' SI ACCENDE EDEN HAZARD: Grande azione del giocatore del Real Madrid che dalla fascia si accentra, salta un giocatore e tira un forte diagonale. Bravo il portiere a mettere in corner.

57' TIRO CROSS DI BOUFAL: Meunier si perde l'attaccante sulla fascia che entra in area e prova il tiro cross che finisce non lontano dal palo.

64' BOTTA DI MERTENS! Subito Tielemans ruba palla a centrocampo, serve Mertens che col destro dai 25 metri prova la botta, il portiere respinge coi pugni.

73' MAROCCO AVANTI CON SABIRI: Punizione che è praticamente un corner ravvicinato. Sul pallone Sabiri che la mette sul primo palo, altro velo di Saiss, Courtois sbaglia e la palla entra.

82' VERTONGHEN DI TESTA: Ci prova il difensore da calcio d'angolo, ma la sfera finisce a lato non di molto.

90+2' ABOUKHAL CHIUDE IL MATCH:Contropiede del Marocco guidato da Ziyech, palla dentro dalla fascia per Aboukhal che la mette sul primo palo.

Il momento social

Piccola, ma rapida analisi dell'incontro.

Il migliore

Hakim ZIYECH - Fa la differenza per tutto il match. Gioca un calcio di assoluta qualità, crea molti pericoli agli avversari ed è decisivo in ogni occasione.

Il peggiore

Thomas MEUNIER - Fatica per tutto il match. Spinge ma sempre male, sbaglia tantissimi passaggi fondamentali, soprattutto in zona offensiva.

Le pagelle

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58