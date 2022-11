Neymar: l'attaccante del PSG si è caricato sulle spalle la Seleçao nella gara d'esordio, salvo poi abbandonare la gara per una Ronaldo Il Fenomeno si è lanciato al soccorso di Neymar. Non è stato un avvio di Mondiale facile per: l'attaccante del PSG si è caricato sulle spalle la Seleçao nella gara d'esordio, salvo poi abbandonare la gara per una lesione ai legamenti della caviglia destra . L'infortunio lo costingerà, probabilmente, a saltare il resto della fase a gironi. Uno stop che tifosi e stampa verdeoro hanno digerito male, travolgendo O'Ney con un'ondata di speculazione e talvolta critiche. Il leader del Brasile però, ha anche ricevuto sostegno dai propri colleghi: oltre a Raphinha, che sul suo profilo Instagram ha scritto "Il Brasile non si merita Neymar", anche

Il messaggio di Ronaldo su Instagram

La leggenda della Seleçao ha difeso Neymar con un lungo messaggio su Instagram. "Sono certo che la maggior parte dei brasiliani, come me, ti ama e ti ammira. Il tuo talento ti ha portato tanto lontano e in alto che c‘è ammirazione per te in ogni angolo del mondo. Tuttavia, per essere arrivato dove sei arrivato, per il successo che hai avuto, sei stato colpito dall’invidia e dalla malvagità, al punto che qualcuno celebra l'infortunio di una stella come te. Dove siamo arrivati? Che mondo è questo? C’è sempre stata la gente che tifa contro, ma è triste vedere una società incamminata verso la banalizzazione dell’intolleranza e l’accettazione delle parole d’odio... E in contrasto a questa violenza verbale con potere distruttivo, oggi ti dico: torna più forte! Non dare soddisfazione ai codardi e agli invidiosi. Goditi l’amore che viene dalla maggior parte del Paese".

Il Fenomeno, tra l'altro, ha scontato questi giorni una scomoda quarantena nella camera del proprio hotel a Doha, causa Covid. Insomma, non è un gran periodo per essere una leggenda verdeoro, anche se Ronaldo si è negativizzato in queste ore e la caviglia di O'Ney sembra sgonfiarsi più rapidamente di quanto previsto.

