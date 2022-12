Camerun: al centro delle polemiche non solo la prestazione della spedizione selezionata dal ct Rigobert Song, ma anche delle dinamiche di spogliatoio ancora parzialmente oscure all’opinione pubblica. Facciamo riferimento Onana, portiere dell’Inter, dalla lista dei 26 Leoni Indomabili atterrati in Qatar. L’eliminazione dai gironi dei Mondiali ha sollevato un polverone in: al centro delle polemiche non solo la prestazione della spedizione selezionata dal ct Rigobert Song, ma anche delle dinamiche di spogliatoio ancora parzialmente oscure all’opinione pubblica. Facciamo riferimento all’improvvisa esclusione di, portiere dell’Inter, dalla lista dei 26 Leoni Indomabili atterrati in Qatar.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Una scelta che la federazione camerunense ha giustificato con “motivazioni disciplinari”, ma che non tiene conto di molte sfaccettature emerse nel corso degli ultimi giorni. Tra queste, degli audio circolati sui social in cui una voce anonima svela il motivo dell’esilio di Onana: secondo questa “gola profonda”, il portiere nerazzurro avrebbe criticato lo stato di forma del difensore ex Torino e connazionale Nicolas Nkoulou in presenza del ct Song; tali critiche sarebbero poi state riferite dal portavoce della FeCaFoot Ernest Obama, venendo storpiate, al presidente della federazione Samuel Eto’o.

Andre Onana e Rigobert Song Credit Foto Getty Images

A quest’ultimo infatti, sarebbe stato erroneamente riferito che Onana avrebbe imposto scelte tecniche al ct Song. Un’accusa del tutto infondata, che avrebbe portato Eto’o ad allontanare il portiere anziché Obama – i giocatori, consci dell’accaduto, avrebbero richiesto invano l’esclusione di quest’ultimo.

Il caso Onana finisce in Parlamento

Ma non finisce qui: scottati dalla prematura eliminazione della nazionale, alcuni deputati camerunensi avrebbero chiesto chiarimenti al Ministro dello Sport Narcisse Mouelle Kombi riguardo il caso Onana. Un caso che ormai ha assunto delle dimensioni extra calcistiche, sfondando nel politico.

Intanto in Camerun è aperta anche la caccia alla voce anonima che ha divulgato questi audio. Uno dei principali sospettati è il difensore Collins Fai, che tuttavia ha smentito tutto sul suo profilo Facebook: “Declino ogni mia responsabilità per questi squallidi audio che hanno lo scopo di inquinare l'atmosfera e disturbare la Nazionale che ora pensa ad altri obiettivi", ha scritto Fai.

Intanto Onana si diverte a casa...

Intanto Onana, tornato con largo anticipo dalla spedizione mondiale, sta spendendo il suo tempo nella capitale Yaoundé. Un video virale lo ha immortalato giocare a calcio con dei ragazzini del posto su un campo di terra rossa. Insomma, nonostante le interminabili turbolenze, c’è sempre tempo per migliorare la giornata dei più piccoli. Onana salterà il ritiro dell’Inter a Malta; il suo rientro in gruppo è previsto il 10 dicembre.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58