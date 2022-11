Camerun-Serbia, match valido per il Gruppo G ai Mondiali di calcio di Qatar, Castelletto, Pavlović, Milinković-Savić, Mitrović, Abouabakar e Choupo-Moting. Con questo risultato entrambe le squadre sono a rischio eliminazione e le recriminazioni maggiori sono dei balcanici, che sembrano avere la partita in mano. Diamo i voti ai protagonisti del match. , match valido per il Gruppo G ai Mondiali di calcio di Qatar, si è concluso con il punteggio di 3-3 con reti di. Con questo risultato entrambe le squadre sono a rischio eliminazione e le recriminazioni maggiori sono dei balcanici, che sembrano avere la partita in mano. Diamo i voti ai protagonisti del match.

Le pagelle del Camerun

Devis EPASSY 5 - L'esclusione di Onana lo manda in campo all'ultimo secondo, lui lo fa rimpiangere. Poteva fare qualcosa di più nei primi due gol. In ritardo.

Collins FAI 5,5 - Dalla sua parte sgomma un cliente ostico come Kostić, lui si difende come può.

Jean-Charles CASTELLETTO 6 - Non sempre irreprensibile in marcatura, per usare un eufemismo. Ha il merito di sbloccare la gara con opportunismo.

Nicolas N'KOULOU 5,5 - In fase difensiva, il discorso è simile a quello del compagno di reparto. Pochi fronzoli, ma anche poca sicurezza trasmessa ai suoi e grosse difficoltà nell'uno contro uno. Mezzo voto in più per la spizzata che porta al gol di Castelletto.

Nouhou TOLO 5 - Poco argine agli attacchi serbi da destra, si fa trovare anche fuori posizione in più di un frangente.

Martin HONGLA 4,5 - Perde palla sulla pressione di Tadić e la Serbia fa 3-1. L'ultima fotografia del suo match, in cui combina davvero poco (dal 55' Vincent ABOUBAKAR 8 - Il giocatore che cambia la partita. Mette subito in apprensione la difesa serba e colpisce con un grande pallonetto, poi piazza anche l'assist per Choupo).

Pierre KUNDE 5,5 - Il migliore dei centrocampisti camerunesi, anche se reggere il confronto diretto tecnico e fisico con Milinković non è così semplice (dal 67' Gaël ONDOUA 6 - Buon impatto, si inserisce senza problemi sull'onda dell'entusiasmo dei suoi in rimonta).

André ZAMBO ANGUISSA 4,5 - Ha responsabilità nei primi due gol della Serbia: prima si fa sovrastare da Pavlović, poi perde un brutto pallone che SMS converte in rete. Ma è davvero lo stesso giocatore irrinunciabile che abbiamo visto con la maglia del Napoli? (dall'81' Samuel OU GOUET SV).

Bryan MBEUMO 6 - Ha personalità per puntare la difesa serba, cresce nella ripresa e dialoga bene con Choupo-Moting (dall'81' Georges-Kévin N'KOUDOU SV).

Eric Maxim CHOUPO-MOTING 6,5 - Nel primo tempo si fa notare per qualche sgroppata e poco altro, nella ripresa è un fattore per la rimonta dei Leoni, che sigilla con gol facile ma decisivo.

Karl TOKO EKAMBI 5,5 - Il meno ficcante del tridente titolare di Song, soffre la fisicità della difesa serba (dal 67' Christian BASSOGOG 6 - Buon ingresso anche per lui, quando il Camerun riparte lui risponde presente).

All. Rigobert SONG 6 - L'inserimento di Aboubakar era doveroso e forse avrebbe dovuto schierarlo titolare. "Scelta" in ritardo che comunque gli porta la sufficienza.

Le pagelle della Serbia

Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ 5,5 - Tre gol presi (qualche responsabilità sul secondo in uscita) e un paio di uscite spericolate.

Nikola MILENKOVIĆ 4,5 - Decisivo in negativo. Sbaglia due volte la linea del fuorigioco e il Camerun pareggia. Anche nel primo tempo aveva peccato di tempismo, ma non era stato punito. Partitaccia.

Miloš VELIKOVIĆ 4,5 - Nemmeno lui è irreprensibile in occasione dei gol subiti, compreso quello di Castelletto (dal 79' Srđan BABIĆ SV).

Strahinja PAVLOVIĆ 6,5 - Stacco imperioso per rimettere in carreggiata la Serbia. L'unico dei tre centrali difensivi a giocare un grande match anche nelle letture di gioco e in marcatura (dal 56' Stefan MITROVIĆ 5 - Si perde subito Choupo-Moting, poi naufraga anche lui con la difesa serba).

Andrija ZIVKOVIĆ 6,5 - Da un suo passaggio sbilenco nasce il corner che porta al gol del Camerun, si riscatta innescando Milinković e con l'assist per Mitrović (dal 78' Nemanija RADONIJĆ SV).

Saša LUKIĆ 6 - Partita ordinata, senza particolari squilli nè errori grossolani.

Nemanja MAKSIMOVIĆ 5,5 - Tende a non strafare e per un tempo va bene così, poi cala molto.

Filip KOSTIĆ 6,5 - Buona intesa con Tadic, spina nel fianco destro del Camerun. Esce sfinito (dal 90+2' Filip ĐURIČIĆ SV).

Dušan TADIĆ 6,5 - Regista della squadra, faro dell'attacco e ispiratore della manovra. Un assist e la palla recuperata sul 3-1.

Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ 6,5 - Timido e poco protagonista per (quasi) un tempo, poi colpisce e si esalta. Sostituito e non si capisce bene perchè (dal 79' Marko GRUIJĆ SV).

Aleksandar MITROVIĆ 6 - Un palo clamoroso e un gol (facile, facile), ma ha almeno altre tre occasioni colossali sui piedi e non le concretizza. Poco cinico.

All. Dragan STOJKOVIĆ 4,5 - I cambi di Pavlović e Milinković-Savić sono difficlmente spiegabili, la sua Serbia sarebbe superiore ma giochicchia e viene punita.

