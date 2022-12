Corea del Sud-Portogallo, match valido per la 3a giornata di Qatar 2022, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Horta, Kim Younggwon e Hwang Heechan. Con questo risultato la Nazionale asiatica accede agli ottavi di finale. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Corea del Sud

KIM Seunggyu 6: non può nulla sul tocco di Horta, risponde presente quando Vitinha lo sollecita dalla distanza. Non perfetto nella gestione palla con i piedi.

KIM Moonhwan 6: Cancelo lo fa soffrire nella ripresa, mentre nella prima frazione è Joao Mario ha puntare la sua posizione senza pungere. (dal 81' SON Yunho s.v.)

KWON Kyungwon 6,5: si fa sorprendere insieme ai compagni sull'ondata portoghese che porta al gol di Horta. Per il resto della gara la difesa regge molto bene.

KIM Younggwon 7: salva una rete nella propria area di rigore nei primi minuti, segna un gol in mischia poco dopo che porta il risultato in parità.

KIM Jinsu 5,5: trova il gol a metà primo tempo, tutto reso vano dal fuorigioco. Dalot è in giornata di grazia e il confronto lo vede spesso battuto.

HWANG Inbeom 6,5: pressing alto e buona qualità per la mezzala coreana. I suoi cross sono sempre velenosi, si vede anche in zona tiro.

JUNG Wooyoung 6,5: tra i più battaglieri nell'undici asiatico. Esce spesso vincitore dei duelli in zona centrale ed è prezioso nel recupero palla.

LEE Jaesung 6: accompagna le azioni offensive dei suoi senza fare mai mancare il suo impegno in ripiegamento. (dal 67' HWANG Heechan 7: il volto dell'impresa. Son vede e premia il suo inserimento al 91', lui è freddo nel battere Diogo Costa da due passi.)

LEE Kangin 6,5: se le mezzali accompagnano la manovra, gli esterni di attacco sono bravi ad accorciare verso il centrocampo, mantenendo corta la squadra. (dal 81' HWANG Ui-Jo s.v.)

CHO Guesung 6: sulle palle aeree sa farsi valere, fa a sportellate con Antonio Silva per tutto il match e si merita un voto positivo.

SON Heungmin 7,5: il primo guizzo arriva solo al 40', in un match che lo vede spesso impegnato nelle coperture in zona bassa. Si inventa una ripartenza strepitosa nel recupero, culminata con un assist magico per Hwang.

CT Paulo BENTO 7: il Portogallo aveva la testa altrove, ma la vittoria della sua Corea del Sud è meritata. Tanta applicazione per tutti i 100 minuti e il lampo della stella Son confezionano il miracolo.

Le pagelle del Portogallo

DIOGO COSTA 6,5: compie una grande parata nell'azione che porta al gol di Kim Jin Su, poi annullato per fuorigioco. Senza colpe per le reti subite.

DIOGO DALOT 7: sfrutta al massimo l'occasione concessagli dal CT e sfodera una prestazione di alto livello. Asfalta la corsia di destra, serve l'assist per il vantaggio e taglia centralmente come un attaccante di ruolo. Chude bene su Son, pericolo numero uno tra i coreani.

PEPE 6: un suo lancio dalla retroguardia innesca la corsa di Dalot nell'azione dell'1-0. Salito per colpire di testa sul corner a favore, può fare solo da spettatore sul gol che vale la sconfitta.

ANTONIO SILVA 6: schierato dal primo minuto, si fa trovare pronto. Bravo a tenere nel confronto con Son anche sulla velocità.

JOAO CANCELO 6: schierato a sinistra, presta attenzione alla fase di copertura facendosi vedere a fasi alterne in attacco.

MATHEUS NUNES 5,5: tra le novità proposte da Santos, il centrocampista del Wolverhampton si destreggia bene seppur senza acuti. (dal 65' PALHINHA: il Portogallo guadagna qualità con il suo ingresso, ma è meno bilanciato)

RUBEN NEVES 5,5: porta la solita dose di qualità e visione di gioco nelle mediana dei lusitani. I suoi suggerimenti verticali sono spesso pericolosi anche se la manovra portoghese oggi rimane troppo lenta. (dal 65' LEAO 5,5: entra con poca cattiveria ed è poco concreto negli ultimi 20 metri)

JOAO MARIO 5: Cancelo si accentra ed è lui ad allargarsi in zona d'attacco. Punge poco e nella ripresa è il terzino del City a fare la differenza sulla sinistra. Giornata poco brillante. (dal 82' BERNARDO SILVA 5: tiene in gioco Hwang in occasione del 2-1.)

VITINHA 6,5: alterna una posizione da terzo attaccante con una da esterno in un centrocampo a 4. Spesso pericoloso alla conclusione dai 20 metri. (dal 82' WILLIAM s.v.)

Ricardo HORTA 6,5: lascia subito il segno con un gol da uomo d'area di rigore. Lavora bene spalle alla porta

CRISTIANO RONALDO 4,5: errore da censura in occasione del primo gol della Corea del Sud, quando si fa colpire in maniera goffa dal pallone proveniente dal corner, regalando un assist al difensore coreano. Sbaglia alcune occasioni sotto porta, qualche errore tecnico di troppo e tanti segnali di nervosismo verso i compagni. (dal 65' ANDRE SILVA 5,5: impatto minimo sul match per l'ex Milan)

CT Fernando SANTOS 5,5: con la qualificazione già in tasca si permette, come prevedibile, un turnover deciso. Fuori tutti i big, a parte Ronaldo, il Portogallo gioca una discreta gara pagando però dei cali di concentrazione fatali a questi livelli.

