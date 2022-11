Un colpo di testa di Duke fa volare l'Australia. La nazionale di Arnold, dopo la sconfitta per 4-1 contro la Francia , si rilancia con forza nel gruppo D e spegne l'entusiasmo della Tunisia, trascinata dal suo popolo accorso in massa in Qatar. La nazionale di Kadri si è presentata carica all'appuntamento con l'Australia dopo il pareggio con la Danimarca, ma sbatte sulla fisicità e sull'organizzazione dell'Australia. A decidere la partita è la bella torsione di Duke, attacante che gioca nella Serie B giapponese. Una storia incredibile. Se la Francia dovesse battere la Danimarca stasera, all'Australia basterebbe un pari con i danesi all'ultima giornata per passare. La Tunisia dovrà invece fare l'impresa contro i campioni del mondo e sperare nell'incastro giusto.

Il tabellino

TUNISIA-AUSTRALIA 0-1 (primo tempo 0-1)

TUNISIA (3-4-2-1): Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn (73' Khechrida); Abdi, Skhiri, Laïdouni (67' Khazri), Drager (46' Sassi); Sliti, Msakni; Jebali (73' Khenissi). All.: Kadri.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan, Karacic (75' Degenek), Souttar, Rowles, Behich; Mcgree (64' Hrustic), Mooy, Irvine; Leckie (85' Mabil), Duke (64' Maclaren), Goodwin (85' Baccus). All.: Arnold.

Gol: 23' Duke (A)

Ammoniti: Laidouni (T), Abdi (T), Sassi (T)

La cronaca in 5 momenti chiave

23' GOL DI DUKE - Girata di testa nell'angolino! Bel gol! Azione tra l'altro partita da una sua sponda di testa sulla trequarti.

41' SALVATAGGIO DI SOUTTAR - Occasione per la Tunisia, la migliore del match: bravo Jebali a difendere palla, botta di prima di Drager e chiusura super.

45'+3 - OCCASIONE ENORME PER MSAKNI - Palla di Sliti di prima dalla destra, taglio e conclusione sul primo palo: largo di niente.

71' OCCASIONE AUSTRALIA - Maclaren va via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone basso, Leckie è solo ma non ci arriva per centimetri.

72' CI PROVA MSAKNI - Conclusione da posizione defilata, Ryan riesce a opporsi. Poi l'azione prosegue e conclusione da fuori, blocca ancora il portiere.

Il momento social

Il migliore

Harry SOUTTAR - Un gigante, in tutti i sensi. Il difensorone australiano è l'uomo partita: decisivo con almeno un paio di super interventi.

Il peggiore

Ali ABDI - Dormiglione. Diverse gravi sviste senza palla e di fatto nessuna azione degna di nota davanti.

