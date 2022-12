Kylian Mbappé al rigore per il potenziale 2-2 fallito da Harry Kane nei minuti finali, ad esempio, ha fatto esplodere l'ira dei tifosi inglesi. Ripercorriamo insieme la successione degli eventi. Francia-Inghilterra ha lasciato un lungo strascico di polemiche . La reazione dial rigore per il potenziale 2-2 fallito da Harry Kane nei minuti finali, ad esempio, ha fatto esplodere l'ira dei tifosi inglesi. Ripercorriamo insieme la successione degli eventi.

Mbappè e la risata sguaiata: la ricostruzione

Sul 2-1 a favore della Francia, quando l'arbitro fischia il penalty per l'Inghilterra a causa del fallo di Theo Hernandez su Mason Mount, Mbappè appare visibilmente arrabbiato: secondo il talento del PSG l'intervento del compagno di squadra è corretto. Così quando Kane spara alto il penalty, arriva la fragorosa risata dell'attaccante dei Campioni del mondo in carica. Una reazione teatrale, eccessiva che però si giustifica con il sapore dello scampato pericolo. Ovviamente non è piaciuta ai tifosi inglesi che, sui social, hanno tuonato contro il comportamento del fuoriclasse transalpino, accusandolo di antisportività.

