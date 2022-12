La Croazia continua la sua corsa a Qatar 2022: dopo una brutta prestazione nei 120' regolamentari più supplementari, in cui Perisic risponde a Maeda, il sogno Giappone si spegna ai rigori: fatali gli errori di Minamino, Mitoma e Yoshida. Dal dischetto Vlasic, Brozovic e Pasalic non sbagliano e Livakovic sbarra la strada ai nipponici. Ora Dalic attende la vincente di Brasile-Corea del Sud.

GIAPPONE-CROAZIA 1-1 (2-4 dcr)

MARCATORI: 43' Maeda (G), 55' Perisic (C)

GIAPPONE (3-4-3): Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi ; Ito, Endo, Morita (106' Tanaka), Nagatomo (64' Mitoma ); Doan (87' Minamino), Maeda (64' Asano), Kamada (75' Sakai). CT. Moriyasu

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric (99' Majer), Brozovic, Kovacic (99' Vlasic); Kramaric (68' Pasalic), Petkovic (62' Budimir (106' Livaja)), Perisic (106' Orsic). CT. Dalic

Arbitro: Elfath

Ammoniti: Kovacic (C), Barisic (C)

La cronaca in 4 momenti chiave

8' OCCASIONE CLAMOROSA PER LA CROAZIA! Tomiyasu si fa tagliare fuori da Perisic che dalla sinistra si accentra tutto solo, ma non riesce a trafiggere Gonda. Sulla ribattuta Kramaric non riesce a finalizzare

43' VANTAGGIO DEL GIAPPONE - Nipponici meritatamente in vantaggio: su cross dalla destra Petkovic devia involontariamente verso Maeda che tutto solo trafigge Livakovic. Croazia sotto di un gol

56' PAREGGIO DELLA CROAZIA - Pareggio firmato da Perisic di testa su cross di Juranovic: palla nell'angolino, 1-1 che partita!

58' REAZIONE DEL GIAPPONE - Destro potente dal limite di Endo alzato sopra la traversa da Livakovic

