Eden Hazard contro Non mi sento a mio agio a parlarne, perché sono qui per giocare a calcio. Il gesto della Germania è simbolico ma dopo hanno perso la partita", ha affermato a RMC Sport. Il giocatore del Real Madrid ha aggiunto: "Avrebbero fatto meglio a non farlo e a vincere piuttosto. Siamo qui per giocare a calcio, non per lanciare un messaggio politico". Parole al veleno, divisive che sicuramente faranno discutere. Quel che è certo è che perdere una partita non deve portare a rinunciare a tutto ciò che non riguarda con precisione il calcio giocato. contro la protesta della Germania . Il capitano del Belgio anche lui avrebbe dovuto indossare la fascia arcobaleno - non condivide il gesto dei tedeschi, che si sono coperti la bocca con una mano. "", ha affermato a. Il giocatore del Real Madrid ha aggiunto: "". Parole al veleno, divisive che sicuramente faranno discutere. Quel che è certo è che perdere una partita non deve portare a rinunciare a tutto ciò che non riguarda con precisione il calcio giocato.

LA PROTESTA DELLA GERMANIA

Il sottofondo dei Mondiali in Qatar continuano ad essere le contraddizioni del Paese ospitante, le decisioni strane della FIFA e le mancate risposte di fronte alle violazioni dei diritti umani. La fascia arcobaleno è diventato il terreno di battaglia su cui si sono scontrate alcune Nazionali e l'organo internazionale che governa il calcio. Il divieto imposto qualche giorno fa ha causato infatti la reazione della Germania (una delle 7 squadre che hanno aderito all'iniziativa "One Love"). I tedeschi contro il Giappone hanno posato nella foto di gruppo pre partita con la mano davanti alla bocca, per la censura ricevuta. Un gesto storico, che però ha spaccato in due l'opinione pubblica. Anche se tra chi si è esposto molti hanno dimostrato una grande immaturità. Tutto lascia pensare che la polemica sul divieto della FIFA circa l'iniziativa "One Love" ci accompagnerà anche nelle prossime settimane, magari proprio fino al termine dei Mondiali in Qatar.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

