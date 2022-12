Vediamo la Top 11 delle ultime 4 partite disputate. Non sono mancate le sorprese ai quarti dei Mondiali 2022 in Qatar. Su tutte spicca l'eliminazione del Portogallo che cade per mano della favola Marocco, la prima africana di sempre in semifinale della Coppa del Mondo. Ma c’è stata anche la Croazia , che ha fatto fuori il Brasile e fatto saltare così il ‘clasico’ sudamericano che tutti aspettavano. A rispettare i pronostici invece la Francia, suppur con fatica sull’Inghilterra, così come l’Argentina.

Livakovic – Croazia

Avremmo potuto scegliere anche Emiliano Martinez con due rigori parati, così come Bounou per il Marocco. Ma Livakovic è ancora una volta eroe della Croazia. Non solo per il rigore parato a Rodrygo nei penalty decisivi per la Croazia, ma anche – anzi, soprattutto – per l’infinità di interventi su Neymar e compagni durante la partita. Un autentico muro.

Dominik Livakovic in una delle parate decisive nella partita di quarti di finale Croazia-Brasule, Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Molina – Argentina

L’inserimento offensivo dell’ex Udinese ha permesso di sgrezzare il diamante che gli aveva recapitato Messi, regalando così al mondo un autentico assist visionario, roba che davvero solo un fuoriclasse come La Pulce. Serve però fare quel controllo ed esterno in corsa. Dunque bravo Molina.

Gvardiol – Croazia

Probabilmente il miglior difensore centrale del Mondiale. Almeno fin qui. Giocatore veramente di spessore e perno difensivo di una Croazia che tutto sommato continua a concedere poco. Sono servite anche le parate di Livakovic, certo; ma dietro questo ragazzo sta sorprendendo per qualità e personalità e tenere a bada i vari Richarlison e compagnia non è stato semplice.

Saiss – Marocco

Eroico capitano dei nordafricani, la miglior difesa del torneo. Scende in campo in piena emergenza fisica, non al meglio, fasciato. E per quasi un’ora guida i movimenti del reparto – e di riflesso dell’intera squadra – con il piglio di un professore in materia. Esce in barella, in lacrime, per il dolore fisico. Non si sa se lo rivedremo in semifinale. Ma un posto in Top 11 lo prende di diritto.

Attiyat Allah – Marocco

Come quarto di sinistra in difesa andiamo con l’esterno marocchino. Doveva essere uomo più di “contenimento” considerati i pericoli del Portogallo sugli esterni, si è ritrovato ad arare la fascia sinistra, specie nel primo tempo. Suo l’assist per il gol più importante della storia del Marocco.

Modric – Croazia

Un genio del calcio. Nella sua partita con il Brasile c’è l’essenza del centrocampo: visione, intelligenza, tecnica, intuizioni, ma anche copertura difensiva. Ha fatto tutto Modric. Che a 37 anni gioca con la leggerezza di un ragazzino.

Modric e Vinicius Jr in Croazia-Brasile Credit Foto Getty Images

Amrabat – Marocco

Che Mondiale che sta facendo il centrocampista della Fiorentina. A Firenze a questo livello non si è mai visto, ma Italiano spera che al rientro in Italia – quando avverrà – la magia non sia terminata. La sua è stata una commovente prova di dedizione in mezzo al campo; a protezione della linea di difesa ma anche con intelligenti uscite quando ne è stato necessario.

Tchouaméni – Francia

E’ la sua giocata ad aprire le danze con l’Inghilterra e a mettere comunque sul binario buono la Francia. Quando tutti aspettavano i fenomeni francesi, è il suo jolly a regalare ai Galletti la tranquillità – almeno per buoni tratti – di una partita da poter gestire.

Messi – Argentina

Non poteva mancare La Pulce. Il suo assist ha fatto il giro del mondo. Il tratto di pennello di un Maestro visionario. Resta l’uomo a cui rimane aggrappata una squadra che non brilla, ma che con uno così dentro il campo può sognare di arrivare ovunque. In fondo adesso mancherebbero solo due partite.

Molina esulta con Messi per il gol in Olanda-Argentina - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Giroud – Francia

C’è la sua zuccata nella partita che regala ai Galletti non solo la semifinale Mondiale, ma la sensazione di aver sfangato forse l’avversario più temibile tra qui e ciò che sarebbe uno storico bis. Lo sanno bene i francesi che al termine della partita hanno esultato tanto. Marocco e una tra Argentina o Croazia per bissare il successo a Russia 2018. Restano i grandi favoriti.

Weghorst – Olanda

Due gol insperati in un finale che ridà vita a un’Olanda mai morta. E’ lui l’uomo che non ti aspetti, il ‘pennellone’ vecchio stampo di una squadra che per 40 anni ha campato sul mito del calcio totale, ma che a questo Mondiale di frizzante ha avuto solo le conferenza stampa di van Gaal. Non è bastato per beffare gli argentini, ma la sua doppietta un posto in Top 11 se lo prende.

Wout Weghorst con l'incredibile doppietta che porta l'Olanda da 0-2 a 2-2 e regala i supplementari nel match contro l'Argentina ai quarti dei Mondiali Credit Foto Getty Images

