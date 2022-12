Ad

1) Il caso Ronaldo

il Mondiale del Portogallo è stato pesantemente condizionato dal caso Cristiano Ronaldo. Presentatosi in Qatar da disoccupato di lusso dopo la burrascosa separazione dal Manchester United, CR7 ha fatto parlare di sé fin dal primo giorno. E non - purtroppo per i lusitani - per cose di campo. Il gol su rigore al Ghana al debutto ha solo posticipato il caos, scoppiato definitivamente nel finale del match contro la Corea del Sud. Da quella sostituzione mal digerita, il torneo dei lusitani è cambiato in radicale: Ronaldo è finito in panchina con la Svizzera e ha "costretto" la Federazione a Inutile girarci attorno:. Presentatosi in Qatar da disoccupato di lusso dopo la burrascosa separazione dal Manchester United, CR7 ha fatto parlare di sé fin dal primo giorno. E non - purtroppo per i lusitani - per cose di campo. Il gol su rigore al Ghana al debutto ha solo posticipato il caos, scoppiato definitivamente nel finale del match contro la Corea del Sud. Da quella sostituzione mal digerita, il torneo dei lusitani è cambiato in radicale: Ronaldo è finito in panchina con la Svizzera e ha "costretto" la Federazione a diramare un comunicato per smentire la volontà di lasciare seduta stante il Qatar. Una rapida e inesorabile discesa agli inferi, culminata con l'uscita dal campo solitaria e tra le lacrime dopo lo 0-1 col Marocco.

Cristiano Ronaldo lascia il campo deluso al termine di Marocco-Portogallo - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

2) Uno spogliatoio poco sereno

Le bizze di Ronaldo hanno inevitabilmente destabilizzato lo spogliatoio portoghese e hanno distratto il gruppo dall'obiettivo primario, ovvero quello di fare più strada possibile in Qatar. Fernando Santos le ha tentate tutte per tenere la barra dritta: Questo punto è strettamente legato al primo, anzi ne è logica conseguenza.e hanno distratto il gruppo dall'obiettivo primario, ovvero quello di fare più strada possibile in Qatar. Fernando Santos le ha tentate tutte per tenere la barra dritta: ha difeso CR7 pubblicamente in conferenza stampa , ha fatto scelte di formazione molto coraggiose ma che adesso, visto il risultato finale, molto probabilmente gli verranno rinfacciate. Tra le squadre che hanno dovuto dire addio al sogno Mondiale, forse il Portogallo è quella che lo fa con maggiori rimpianti.

Fernando Santos striglia CR7: "Il litigio col giocatore della Corea non mi è piaciuto"

3) Leao dimenticato da Santos

E a proposito di rimpianti, non si può non citare Rafael Leao : l'attaccante del Milan si è dovuto accontentare di scampoli di partita (riuscendo comunque a segnare 2 gol) e nella scala gerarchica di Santos ha occupato stabilmente il gradino più basso. La sua velocità e la sua capacità di spaccare le partite avrebbero potuto e dovuto essere sfruttate di più e meglio. Non sapremo mai se - con Leao titolare o più coinvolto - il Portogallo avrebbe fatto più strada, ma 'dimenticarlo' in panchina non è sembrata una mossa così saggia.

Santos: "Ronaldo? Lasciatelo in pace, non merita tutto questo"

