I PRONOSTICI DI MONDIALE360

MAROCCO-SPAGNA: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

L'ultimo giorno di ottavi di finale si apre con una sfida tutt'altro che semplice da pronosticare. Passato come Marocco di Hakim Zyech e Achraf Hakimi vuole proseguire nella sua corsa. i Leoni dell'Atlante hanno impiegato ben 36 anni per interrompere la maledizione che li vedeva costantemente eliminati ai grioni del mondiale, e adesso che sono di nuovo agli ottavi, sono intenzionati a stupire ancora sia dal punto di vista offensivo che, soprattutto, difensivo. Nessuno finora ha infatti segnato contro questp Marocco se non un loro stesso giocatore (Nayef Aguerd, autogol nel 2-1 contro il Canada). La Spagna, che dopo il reboante 7-0 all'esordio contro la Costa Rica ha poi raccolto un solo punto contro Germania e Giappone, è avvertita. L'ultimo giorno di ottavi di finale si apre con una sfida tutt'altro che semplice da pronosticare. Passato come primo nel Gruppo F , ildivuole proseguire nella sua corsa. ihanno impiegato ben 36 anni per interrompere la maledizione che li vedeva costantemente eliminati ai grioni del mondiale, e adesso che sono di nuovo agli ottavi, sono intenzionati a stupire ancora sia dal punto di vista offensivo che, soprattutto, difensivo. Nessuno finora ha infatti segnato contro questp Marocco se non un loro stesso giocatore (, autogol nel 2-1 contro il Canada). La, che dopo il reboante 7-0 all'esordio contro laha poi raccolto un solo punto contro Germania e Giappone, è avvertita.

PORTOGALLO-SVIZZERA: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 1

Scaricato o meno dal pubblico portoghese, la sensazione è che il ct Fernando Santos non farà a meno di Cristiano Ronaldo per questo ottavo di finale contro la Svizzera. L'eterna sfida a distanza con Lionel Messi chiama, e CR7 non può permettersi di uscire di scena troppo prematuramente in quello che, di fatto, sarà il suo ultimo mondiale. Il Portogallo ha chiuso al primo posto il proprio girone e se in attacco non sembra aver problemi, dal punto di vista difensivo la tenuta dei lusitani un po' latita. Di contro, la Svizzera è una squadra con una retroguardia solida che, come avvenuto contro il Brasile, potrebbe affrontare la partita con la deliberata intenzione di non subire gol per poi giocarsela ai supplementari o, meglio ancora, ai rigori. Tutto giusto, peccato che con il Brasile la Svizzera abbia finito per perdere 1-0. Per passare, i rossocrociati devono dare qualcosina in più.



