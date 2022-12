Il Portogallo scarica CR7, è questa la verità che emerge dalle colonne di "A Bola". Secondo un recentissimo sondaggio, il 70% dei lettori non vorrebbe vedere il capitano titolare contro la Svizzera. Cristiano è indubbiamente la star della squadra , il capitano e il top scorer, ma finora non ha brillato . Nell’ultimo match, inoltre, pare che abbia persino insultato Fernando Santos: "Non vedi l’ora di togliermi, eh? Vaff…". Il clima attorno a CR7, tuttora svincolato, non è sereno. Il tutto alla vigilia degli ottavi contro la Svizzera