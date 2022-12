Ad

Il programma completo di martedì 6 dicembre

Ore 16 (Education City Stadium, Al Rayyan)

Spagna-Marocco

Ore 20 (Lusail Iconic Stadium, Lusail)

Portogallo-Svizzera

Sorrisi e applausi per Ronaldo, a caccia del 1° gol nella fase ad eliminazione diretta

Il match da non perdere

Portogallo-Svizzera

Nonostante la sconfitta contro la Corea del Sud, il Portogallo ha chiuso al primo posto il proprio girone, forte delle due vittorie nelle prime due uscite contro Ghana e Uruguay. Al cospetto di Ronaldo e compagni ci sarà la Svizzera di Yakin, seconda nel gruppo F alle spalle del Brasile: gli elvetici, sconfitti di misura dai verdeoro, hanno ottenuto la piazza d'onore battendo sia Camerun che Serbia. I lusitani, dopo l'eliminazione agli ottavi a Russia 2018, puntano a compiere un altro passo per entrare tra le prime otto al Mondo. Anche la truppa elvetica, quattro anni fa, si era fermata al primo turno ad eliminazione diretta. La vincente del confronto, sfiderà una tra Marocco e Spagna.

Le probabili formazioni dei match del 6 dicembre

SPAGNA-MAROCCO (ore 16 - arbitro Fernando Rapallini, argentino)

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Pau Torres, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. All. Luis Enrique

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All. Regragui

Marocco al Mondiale in Qatar: la festa dura tutta la notte

PORTOGALLO-SVIZZERA (ore 20 - arbitro Cesar Arturo Ramos Palazuelos, messicano)

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Diogo Dalot; William Carvalho, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. All. Santos

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas. All. Yakin

Fernando Santos: "Saga CR7? Più che una distrazione, mi fa ridere..."

Spagna-Marocco, Portogallo-Svizzera: dove vederle in tv e live streaming

Le due partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro da Rai 1. Tutte le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei quattro match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Questo il programma nel dettaglio:

Ore 16 - Spagna-Marocco (Rai 1, Rai Play)

(Rai 1, Rai Play) Ore 20 - Portogallo-Svizzera (Rai 1, Rai Play)

