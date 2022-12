Che cosa cantano continuamente i tifosi dell'Albiceleste in Qatar? Nel 2006 l'Italia venne spinta dalle note rimaneggiate di Seven Nation Army, mentre a Italia '90, poi ripresa ad Euro 2020, spopolò Notti Magiche. Ora i tifosi argentini sperano di alzare il trofeo iridato sulle note di un nuovo tormentone: lo abbiamo già ascoltato sugli spalti degli stadi di Doha, tra le strade di Buenos Aires e anche del Belpaese. Questo inconfondbile canto è stato adottato anche dallo stesso spogliatoio albiceleste - in rete circolano diverse riprese di ? Nel 2006 l'Italia venne spinta dalle note rimaneggiate di Seven Nation Army, mentre a Italia '90, poi ripresa ad Euro 2020, spopolò Notti Magiche. Ora i tifosi argentini sperano di alzare il trofeo iridato sulle note di un nuovo tormentone: lo abbiamo già ascoltato sugli spalti degli stadi di Doha, tra le strade di Buenos Aires e anche del Belpaese. Questo inconfondbile canto è stato adottato anche dallo stesso spogliatoio albiceleste - in rete circolano diverse riprese di Messi e compagni mentre intonano la canzone dopo una vittoria. La Seleccion ha superato 3-0 la Croazia in semifinale e sogna di vincere il torneo per la prima volta dal 1986. Ma da dove arriva questa canzone, e che cosa significa per la gente argentina? Scopriamolo assieme.

La colonna sonora dell'Argentina: come si chiama e chi la canta

Le parole della colonna sonora adottata da Messi e compagni derivano dal testo de "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", un adattamento calcistico del brano "Muchachos, Esta Noche Me Emborracho", del gruppo La Mosca Tse-Tse. Si tratta di un gruppo ska argentino fondato nel 1995. Una loro hit del 1999, intitolata "Para no verte mas", arrivò alla quarta posizione della classifica dei singoli in Italia. La melodia intonata dai giocatori e tifosi argentini invece risale al 2003.

Testo, traduzione e significato

E' un testo a sfondo calcistico, ma non solo: parla della storia di un popolo, quello argentino appunto. Non solo Maradona e Messi, si passa anche per la guerra delle Falkland.

“En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas, les volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimo’ a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y el Diego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”.

Che tradotto in italiano diventa:

“In Argentina sono nato, terra di Diego e Lionel. Dei ragazzi di Malvinas che mai dimenticherò. Non te lo posso spiegare perché non capirai, le finali che abbiamo perso quanti anni le ho piante. Però quello è finito perché nel Maracana la finale col Brasile l’ha vinta di nuovo papà. Ragazzi adesso ci siamo illusi di nuovo, voglio vincere la terza, voglio essere campione del mondo. E al Diego dal cielo lo possiamo vedere, con Don Diego (suo padre) e con la ToTa (sua madre) incitando Messi”.

Argentina in finale: informazioni, data, orario e luogo

La finalissima della Coppa del Mondo vedrà Messi e compagni scendere in campo domenica 18 dicembre alle 16.00. La finale si giocherà al Lusail Stadium.

