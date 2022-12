E sono 5 i gol diin questo Mondiale. Dopo le reti messe a segno contro Arabia Saudita, Messico, agli ottavi contro l'Australia, dove ha raggiunto Maradona e il sigillo su rigore contro l'Olanda , il fuoriclasse del PSG e capitano dell'Albiceleste non sbaglia su rigore, realizzando il gol del momentaneo 1-0 nella semifinale contro la Croazia (qui la DIRETTA SCRITTA ). E sono 11 i gol del capitano della Nazionale argentina, ai Mondiali. Messi diventa così il miglior marcatore di sempre dell'Argentina ai Mondiali scavalcando, che ne realizzò 10 in tre edizioni.

E, tornando a questo Mondiale, dicevamo 5 i gol perche prima di questa edizione non aveva mai segnato nella fase eliminatoria e a questo Mondiale in Qatar ha gonfiato la rete negli ottavi, nei quarti e in semifinale. L'argentino aggancia il compagno di squadra Kylian Mbappé in vetta alla classifica capocannonieri alla vigilia della super sfida tra Francia e Marocco . Messi, oltre alla Coppa del Mondo, punta anche il titolo di Scarpa d'Oro del torneo?