Arabia Saudita-Messico, match valido per la 3ª giornata del Gruppo C di Qatar 2022, è terminato sul punteggio di 1-2 frutto delle reti messe a segno da Martin, Chavez e Al-Dawsari. La partita è stata arbitrata dall'inglese Michael Oliver. Entrambe le squadre sono eliminate da Qatar 2022. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

LE PAGELLE DELL’ARABIA SAUDITA

Mohammed AL-OWAIS 6.5 - Vola tra i pali su ogni pallone che i messicani scagliano in porta. A suio modo, dà spettacolo.

Abdulelah AL-AMRI 5.5 - In trincea fin dal calcio d'inizio, resiste un tempo prima di cadere in totale balia dei messicani

Hassan AL-TAMBAKTI 5.5 - Come gran parte della squadra araba, disputa un primo tempo di grande sacrificio per poi soffrire nella ripresa

Ali AL-BOLEAHI 6 - Lascia il campo dopo neanche 40 minuti per un infortunio, buona prova difensiva per il tempo in cui è stato in campo (dal 38' Riyadh SHARAHILI 6 - entra e si mette a difendere, come tutti del resto)

Saud ABDULHAMID 5.5 - Costantemente in difficoltà contro la velocità dei messicani, fatica tremendamente per tutta la partita

Ali AL-HASSAN 6 - Gioca un tempo, e in quel periodo tiene bene agendo da barriera a centrocampo (dal 46' Abdullah MADU 5.5 - entra e si mette a fare un po' il terzino e un po' il centrocampista, in costante difficoltà contro gli esterni messicani)

Mohamed KANNO 6 - Nel primo tempo prova a fare l'attaccante aggiunto ma pian piano arretra fino a fare l'ultimo baluardo davanti alla difesa

Firas AL-BURAIKAN 6 - Ha il merito di provare a rendersi pericoloso dalle parti di Ochoa nel primo tempo con un colpo di testa nell'unica azione pericolosa dell'Arabia Saudita prima del gol

Sultan AL-GHANNAM 6 - Mentre tutti i compagni di retroguardia pensano solo a non prendere gol, lui almeno tenta qualche scorribanda sulla fascia (dall'88' Hattan BAHEBRI 6- suo l'assist per il gol di Al-Dawsari)

Salem AL-DAWSARI 6.5 - La nota più lieta dell'Arabia Saudita in questi Mondiali. Ha una sola occasione per segnare e la sfrutta a pieno. Mondiale più che positivo

Saleh AL-SHEHRI 5 - Davanti fa pochissimo, tranne cadere a terra ad ogni minimo contatto. Tra stop mancati e perdite di tempo viene sostitutito dopo 60 minuti (dal 62' Abdulrahman AL-ABOUD 5.5 - entra adattandosi all'andazzo generale della squadra: ci mettiamo dietro e soffriamo)

CT. Hervé RENARD 6 - Un mondiale sufficiente, come potevamo aspettarci dall'Arabia Saudita. L'esordio vincente contro l'Argentina ha fatto parlare di se una squadra che in quella gara ha compiuto qualcosa di irripetibile. I limiti tecnici di gran parte dei suoi interpreti sono venuti fuori nelle restanti due partite.

LE PAGELLE DEL MESSICO

Guillermo OCHOA 6 - Resta inoperoso per tutta la partita, qualche uscita spericolata ma fa parte del personaggio. Non può nulla sul gol di Al-Dawsari.

Jorge SANCHEZ 6.5 - Ara la fascia senza sosta per spingere la manovra del Messico, finisce spompato come tutti i compagni. Ha dato tutto (dal'86' Kevin ALVAREZ s.v.)

Cesar MONTES 6.5 - Assist per il gol del vantaggio, dietro vive una serata tranquilla vista la poca verve offensiva dell'Arabia Saudita

Hector MORENO 5.5 - Si distrae in occasione del gol in pieno recupero dell'Arabia Saudita sull'unica azione in cui la squadra avversaria è realmente pericolosa. Un gol ininfluente ma che certifica una disattenzione colossale

Miguel Angel GALLARDO 6 - Come Sanchez dalla parte opposta, anche lui spinge come un ossesso per aggredire l'Arabia Saudita fin da subito. Sforna tanti cross, ma nessuno di essi è realmente ottimale

Luis CHAVEZ 7 - Trova un gol splendido su punizione, prova a sorpendere di nuovo Al Owais poco dopo sempre da calcio piazzato ma stavolta il portierone saudita gli dice di no.

Orbelin PINEDA 6.5 - Una trottola, nel primo tempo sbuca ovunque nell'area saudita ma nessuna delle sue conclusioni è realmente di testa. Arriva persino a sfiorare un gol di testa, lui che è uno dei più bassi in campo. (dal 77' Carlos RODRIGUEZ s.v.)

Edson ALVAREZ 6 - In mezzo al campo è una diga, tiene a bada i giocatori sauditi ricorrendo anche alle maniere forti (dal 86' Rogelio FUNES MORI s.v.)

Hirving LOZANO 6.5 - Un moto perpetuo, come i tifosi napoletani ben sanno. Continuo il suo attacco alla profondità, si spegne progressivamente risultando poco lucido nel finale.

Alexis VEGA 5.5 - Si vede pochissimo, anche perchè Lozano recita la parte del leone sul lato opposto. Martino lo cambia all'intervallo (dal 46' Uriel ANTUNA 5.5 - trova il gol in fuorigioco, se ne divora un altro calciando male)

Henry MRTIN 6.5 - Sblocca la partita su assist di Montes sugli sviluppi di un calcio d'angolo, giusto premio per aver partecipato alla pressione costante del Messico per tutta la gara. Anche lui si divora il gol confermando lo scarso cinismo sottoporta di tutti gli attaccanti messicani (dal 77' Raul JIMENEZ s.v. - messo dentro per sfruttare i colpi di testa, non arriva un cross che sia uno. Sarà mica colpa sua?)

Ct. Gerardo MARTINO 5 - Voto al mondiale del Messico: deludente. Pochi tiri, pochissimi gol. Una squadra che non ha divertito e che non ha entusiasmato ma che comunque stava quasi per centrare gli ottavi. Questo certifica la stranezza del Gruppo C.

