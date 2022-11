Una vittoria sofferta ed inutile. Il Messico batte 2-1 l'Arabia Saudita ma lascia comunque il mondiale a causa della peggior differenza reti contro la Polonia, battuta 2-0 dall'Argentina . La Nazionale guidata dal ctlascia il Qatrar con più di un rimpianto, soprattutto quello di non aver mai offerto un gran calcio nel corso di tutte e tre le partite del girone. La gara contro l'Arabia Saudita, sgonfiatasi dopo l'esordio vittorioso contro l'Argentina, ne è la prova. Una partita giocata sui nervi, attaccando a testa bassa e spesso senza costrutto, con due gol trovati più per la mole di occasioni create che per qualità nelle giocate. Dopo un primo tempo a reti bianche, il Messico ha trovato il vantaggio nella ripresa coned ha poi raddoppiato con una gran punizione calciata da. Al-Dawsari ha invece segnato la rete per l'Arabia Saudito in pieno recupero, contotalmente sbilanciata in attacco alla ricerca del 3-0. I rimpianti per la rete subita però sono pochi: neanche con il 2-0 il Messico sarebbe passato agli ottavi. Motivo? la regola del fair play che avrebbe premiato la Polonia, "brava" a prendere meno cartellini. Chissà se i giocatori in campo ne erano a conoscenza. Fatto sta che il Messico saluta il mondiale ai gironi dopo che negli ultimi 28 anni (da Usa 94 in poi) aveva sempre centrato la qualificazione agli ottavi.