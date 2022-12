Tutto vero, il Marocco è ai quarti di finale dei Mondiali per la prima volta nella sua storia! Non una sorpresa assoluta vista la qualità della squadra, ma la dimensione dell'impresa resta materia da consegnare ai posteri. Come la vittoria sulla Spagna, maturata ai calci di rigore dopo un drammatico (in senso sportivo) e combattuto 0-0 nei 120' di gioco. La squadra di Luis Enrique tesse la sua solita, infinita rete di passaggi ma va a sbattere contro l'organizzazione difensiva degli africani ed è realmente pericolosa solo a tratti. I Leoni dell'Atlante non mollano un centimetro e si costruiscono le loro occasioni, la più clamorosa ai supplementari con Cheddira (ipnotizzato da Simon). Si va alla lotteria dei penalties e la copertina viene presa da due giocatori su tutti: il portiere Bounou, che ne para due e intuisce il terzo finito sul palo, e Achraf Hakimi, che segna con debordante personalità il cucchiaio che regala la gloria ai suoi. La prossima avversaria sarà una tra Portogallo e Svizzera: sognare di avanzare ancora non è utopia. Il Marocco, intanto, diventa la quarta squadra del Continente Nero ad andare così lontano in un torneo iridato dopo Camerun (1990), Senegal (2002) e Ghana (2010).

Ad

Il tabellino

Mondiali Giappone-Spagna 2-1, pagelle: disastro Unai Simon 01/12/2022 ALLE 21:35

Marocco-Spagna 0-0 (3-0 dopo il calci di rigore)

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd (85' El Yamiq), Saïss, Mazraoui (82' Attiat-Allal); Ounahi (120' Benoun), Amrabat, Amallah (82' Cheddira); Ziyech, En-Nesyri (82' Sabiri), Boufal (66' Ezzalzouli). CT Regragui.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Llorente, Rodri, Laporte, Jordi Alba (98' Balde); Busquets, Gavi (63' Soler), Pedri; Torres (76' Williams (117' Sarabia), Asensio (63' Morata), Olmo (98' Ansu Fati). CT Luis Enrique.

Arbitro: Rapallini (ARG)

Ammoniti: Laporte (S), Saiss (M)

Sequenza rigori: Sabiri (M) gol, Sarabia (S) palo, Ziyech (M) gol, Soler (S) parato, Benoun (M) parato, Busquets (S) parato, Hakimi (M) gol.

La cronaca in 8 momenti chiave

26' ASENSIO! Parte sul filo del fuorigioco e calcia forte di sinistro da posizione defilata, palla sull'esterno della rete. Non bene in linea Aguerd, in questo caso.

33' MAZRAOUI PERICOLOSO! Recupera palla sulla trequarti e calcia forte di sinistro di prima intenzione, Simon para in due tempi!

42' AGUERD! CHE OCCASIONE! Schema su punizione, la difesa della Spagna libera male e la sfera arriva ancora sui piedi dell'ispirato Boufal: dribbling, cross preciso e colpo di testa sul fondo del difensore marocchino, che poteva fare di meglio!

55' BOUNOU RESPINGE SU OLMO! Asensio tocca la punizione per il compagno, che tira forte ma centrale col destro. Il portiere del Marocco ci mette i pugni.

90+5' BOUNOU SALVA TUTTO! Calcia Olmo in maniera insidiosa, nessuno la tocca e il portiere marocchino respinge in tuffo!

105' MIRACOLO DI SIMON SU CHEDDIRA! Imbucata magica di Ounahi per l'attaccante del Bari che a tu per tu con Simon si fa ipnotizzare col piede dal portiere spagnolo!

120+4' SARABIA! CHE OCCASIONE! Cross da sinistra e tiro al volo di destro che scheggia il secondo palo! Clamoroso!

RIGORI: HAKIMI LA CHIUDE COL CUCCHIAIO! MAROCCO AI QUARTI DI FINALE! SPAGNA BATTUTA 3-0 AI RIGORI DOPO LO 0-0 DEI 120'! PARTE LA FESTA MAROCCHINA!

Il momento social

Il migliore

Yassine BOUNOU - Vince i mind games con i rigoristi avversari e si dimostra insuperabile al momento della verità. Anche a prima, a dire il vero, con la doppia respinta su Dani Olmo. Provoca qualche brivido ai suoi nella gestione del pallone con i piedi, ma siamo abbastanza sicuri che verrà perdonato.

Il peggiore

Alvaro MORATA - La Spagna fatica a sfondare e sembra palese il bisogno di un vero numero 9. Lui entra, ma punge davvero poco dalle parti di Bounou. L'episodio più sanguinoso resta il pallone passato malamente durante il secondo tempo supplementare, che vanifica un'occasione enorme per i suoi. Ingiustificabile.

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Seguono aggiornamenti...

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali È dentro o fuori? Il gol del Giappone alla Spagna che elimina la Germania 01/12/2022 ALLE 20:24