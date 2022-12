È finita l'era. Ilviene sconfitto dal Marocco 1-0 , la prima squadra africana a qualificarsi in semifinale nella storia dei Mondiali , e viene così eliminato dal Qatar. Una disfatta per i lusitani che speravano di avvicinarsi ancor di più alla finale e provare poi il tutto per tutto contro la vincente della sfida Inghilterra/Francia. Così non sarà perché il gol dimanda a casa Ronaldo e compagni. Impossibile per CR7 non trattenere le lacrime, anche perché questa sconfitta segna il suo addio ai Mondiali. Fra 4 anni ne avrà 41 ed è molto probabile che non sarà più un giocatore professionista. Lascia dopo 5 partecipazioni e 8 gol in 22 presenze, registrando - come premio di consolazione - il record di essere stato l'unico giocatore a segnare almeno una rete in 5 Mondiali diversi.