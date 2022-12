Ilce la fa! Ihanno compiuto l'impresa che nessun'altra squadra africana era riuscita a fare prima di questo Mondiale. Col successo per 1-0 sul Portogallo di, uscito in lacrime dopo il ko, il Marocco diventa la prima Nazionale africana di sempre a raggiungere almeno le semifinali di un Mondiale. Miglior risultato storico, ovviamente, per lo stesso Marocco che prima di questa edizione era andato al massimo agli ottavi di finale nel 1986.

Prima di oggi il record storico per una Nazionale africana era stato un quarto di finale. Raggiunto in quattro occasioni... Proprio dal Marocco dopo aver eliminato la Spagna qualche giorno fa , oltre al Ghana nel Mondiale 2010 (quello disputato in Sudafrica, prima Mondiale di sempre in Africa), dal Senegal nel 2002 e dal Camerun ad Italia '90