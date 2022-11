ben 61, oltre 15 minuti di media per partita giocata. Dopo due giornate il record di minuti di extratime concesso - che vedremo se sarà battuto nelle prossime giornate o se resterà tale - appartiene all’arbitro brasiliano Claus, direttore di gara di Inghilterra-Iran: 27 minuti di recupero globali, 14 nella prima frazione e 13 nel secondo tempo. Certo, c’è stato Il Mondiale di Calcio per ora ha fatto più discutere per le polemiche laterali al calcio che per quanto è successo sul terreno di gioco. Una novità per la verità che sta facendo parlare un po’ tutti c’è e risiede nel numero di minuti di recupero che sono stati accordati nelle prime 4 gare di questa rassegna in Qatar:per partita giocata. Dopo due giornate il record di minuti di extratime concesso - che vedremo se sarà battuto nelle prossime giornate o se resterà tale - appartiene all’arbitro brasiliano Claus, direttore di gara di Inghilterra-Iran: 27 minuti di recupero globali, 14 nella prima frazione e 13 nel secondo tempo. Certo, c’è stato l’infortunio grave del portiere dell’Iran Beiranvand , sostituito al 20’ da Hosseini, che ha giustificato il maxi recupero nei primi 45 minuti ma i 13’ concessi nella ripresa sono sembrati assolutamente eccessivi.

Minuti di recupero concessi nelle prime 4 partite del mondiale e tempo effettivo (fonte Opta)

PARTITA MINUTI RECUPERO DURATA PARTITA TEMPO EFFETTIVO Qatar-Ecuador 0-2 10' 100' 18" 51' 08" Inghiterra-Iran 6-2 27' 117' 05" 55' 12" Senegal-Olanda 0-2 11' 102' 40" 55' 25" USA-Galles 1-1 13' 104' 29" 59' 26"

La tendenza però pare consolidata, partite allungate per provare a far crescere il tempo effettivo di gioco e garantire così a chi paga il biglietto o a chi guarda da casa la partita: più azione, più occasioni da gol e magari qualche colpo di scena in più (vedi lo stucchevole rigore col VAR concesso dal già citato Claus all’Iran che ha fissato il punteggio della sfida con l’Inghilterra sul 6-2). Ma dove nasce questa tendenza? Beh da una richiesta dell’IFAB, riassunta così dal capo degli arbitri FIFA Pierluigi Collina.

"Io faccio parte dell’IFAB e una delle cose di cui stiamo parlando è se non valga la pena che tutte le partite abbiano la stessa durata – aveva ammesso Pierluigi Collina, disegnatore arbitrale FIFA in un’intervista a calciatoribrutti.com - Se oggi guardi le statistiche vedi che ci sono squadre che giocano 52 minuti, altre che ne giocano 43 e altre ancora 58. Noi, come arbitri, come FIFA, per il prossimo Mondiale daremo indicazione di essere attenti a recuperare perdite di tempo, che non sono le simulazioni ma i gol: se in un tempo vengono segnati 3 gol la celebrazione mediamente è di un minuto e mezzo ciascuno: sono cinque minuti di celebrazione, che nessuno ricorda, ma sono 5 minuti in meno giocati”.

Ma si gioca davvero di più?

Ma questi maxirecuperi hanno davvero avuto un effetto benifico sul tempo effettivo di gioco? C’è più azione oppure no? La risposta al momento è no. Già perché come sottolineato anche da Opta, il tempo effettivo medio dopo quattro partite di Qatar 2022 è di 55 minuti, esettamente lo stesso delle partite della fase a gironi di Russia 2018. Rispetto a quattro anni fa però i minuti effettivamente giocati in media a partita sono passati da 97 a 106. Insomma nonostante i minuti di recupero siano passati da 7 a più di 15 minuti a partita, i benefici in termini di tempi effettivi sono stati pressoché nulli.

Il tempo effettivo medio nelle top 5 league nel 2022-23: al Mondiale si gioca 30 secondi in più che in Serie A (dati aggiornati al 16 ottobre 2022)

Ligue 1 56'19" Premier League 55'45" Bundesliga 54'31" Serie A 54'30" Liga 54'28"

Cosa accade in Italia

D’altronde che i maxi minuti di recupero non diano l’automatica certezza di un incremento del tempo effettivo di gioco delle partite lo si può evincere anche analizzando un po’ i dati che emergono dalla nostra Serie A. Nell’ultima giornata prima della sosta una delle partite che è durata di meno è stata Juventus-Lazio in cui sono stati concessi solamente 5’ di recupero a differenza di Verona-Spezia , in cui la durata del match è stata di oltre 101 minuti per gli 11 minuti di extratime dati dall'arbitro Maresca, a livello di tempo effettivo però il differenziale è monstre con 64’51” di palla in gioco nel big match dell’Allianz Stadium ed appena 46’30” nella sfida salvezza del Bentegodi. L’ennesima testimonianza di come esista un corto circuito nel sistema attuale.

"Oggi abbiamo giocato di tempo effettivo quarantotto minuti. Per forza poi andiamo in Europa e facciamo fatica. Si parla troppo, si fischia troppo, ci sono troppi tempi morti, e questo non aiuta né lo spettacolo né le squadre a giocare con intensità" [Stefano Pioli dopo Milan-Udinese 1-1, 25/2/2022]

Un momento di gioco fra Hajsani e Trippier Credit Foto Getty Images

La possibile novità: via i 90', largo alle partite da 60’ con stop al cronometro come nel basket o nel rugby?

E allora forse per vedere un reale cambiamento bisognerà aspettare un cambiamento epocale: l’introduzione del tempo effettivo di 60 minuti con stop del cronometro, una soluzione auspicata qualche mese dall’ex arbitro Clattenburg in un’intervista al Daily Mail e a cui la FIFA starebbe pensando.

Penso che ci sia una soluzione a tutto questo e cioè partite di 60 minuti con stop del cronometro, un'idea che FIFA e IFAB stanno attualmente esaminando. Funziona nel basket e potrebbe funzionare anche nel calcio. Il tempo viene messo in pausa quando la palla va fuori, c'è un infortunio, l’arbitro sta dando un cartellino giallo e parlando con i giocatori”.

Staremo a vedere, di certo il maxi recupero non risolve le cose.

