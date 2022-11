Inghilterra e Iran (qui la Tre Leoni, Alireza Beiranvand, è rimasto a terra infortunato per uno scontro duro con il compagno Majid Hosseini. Entrambi stavano guardando il pallone, e sono entrati a contatto in modo fortuito dopo che il numero 1 ha fallito nel tentativo di deviare la traiettoria. Subito l’estremo difensore ha ricevuto le cure mediche e sembrava destinato a lasciare il campo: ha perso sangue dal naso e il volto era gonfio. Il match tra(qui la DIRETTA SCRITTA ), che ha aperto il secondo giorno dei Mondiali in Qatar , è cominciato a ritmi molto bassi. Al minuto 8, infatti, dopo un calcio di punizione per i Harry Kane ha crossato verso il centro dell’area e il portiere dell’Iran,, è rimasto a terra infortunato per uno scontro duro con il compagno. Entrambi stavano guardando il pallone, e sono entrati a contatto in modo fortuito dopo che il numero 1 ha fallito nel tentativo di deviare la traiettoria. Subito l’estremo difensore ha ricevuto le cure mediche e sembrava destinato a lasciare il campo: ha perso sangue dal naso e il volto era gonfio.

Il tremendo scontro aereo fra il portiere dell'Iran e il difensore Majid Hosseini, Getty Images Credit Foto Getty Images

Nel mentre il sostituto era persino pronto. Tuttavia, il 30enne al minuto 15, quindi dopo circa 7 minuti a gioco fermo, ha deciso di rimanere a difendere i pali ed ha indossato una maglia pulita. Al minuto 17, dopo un rinvio con i piedi e poco altro, si è però steso e si è arreso, chiedendo il cambio. Si tratta di una commozione cerebrale, probabilmente. E’ stato portato via in barella e l’ha sostituito Hossein Hosseini al 20’. Dunque, in Inghilterra-Iran non si è praticamente giocato per un quarto d’ora. I minuti di recupero nel primo tempo sono stati 14! Peccato per Alireza Beiranvand, la competizione non poteva iniziare peggio di così.

