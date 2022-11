L’attesa è finita. Questo pomeriggio alle 17:00 con il calcio d’inizio di Qatar-Ecuador, prenderà il via il Mondiale di calcio 2022. Con l’Italia – per la seconda volta consecutiva assente dall’ostilità – non ci resta che stare a guardare e divertirci con pronostici, dai risultati della fase a gironi fino alla squadra che solleverà la Coppa che tutti bramano e sognano. Nella giornata di ieri vi abbiamo proposto le previsioni degli utenti di Eurosport che hanno utilizzato il nostro pratico ed entusiasmante bracket . Oggi è il turno di scoprire i pronostici della redazione di Eurosport Italia, si discosteranno da quelli dei lettori del nostro sito oppure l’abbiamo pensata come gli utenti. Andiamolo a scoprire...

ARGENTINA O BRASILE CAMPIONE DEL MONDO DI QATAR 2022, IL MONDIALE ANDRA’ IN SUDAMERICA

Ad

Argentina, la favorita per la vittoria di Qatar 2022. Ben 9 dei 18 giornalisti che hanno partecipato al nostro sondaggio sarà l’Albiceleste del ct Scaloni la Nazionale che si laureerà campione del mondo. Messi e compagni però dovranno guardarsi dal Brasile, l’altra selezione che ha attratto il maggior numero di consensi con il 38,9% delle preferenze. E le Nazionali europee? Su di loro regna tanto scetticismo, nessuno crede che la Francia di Mbappé – Spagna campione mentre un solo redattore crede che alla fine a trionfare sarà il Portogallo di Cristiano Ronaldo, più che mai nell’occhio del ciclone in questa settimana a causa della Per la nostra redazione è l’, la favorita per la vittoria di Qatar 2022. Ben 9 dei 18 giornalisti che hanno partecipato al nostro sondaggio sarà l’Albiceleste del ct Scaloni la Nazionale che si laureerà campione del mondo. Messi e compagni però dovranno guardarsi dal, l’altra selezione che ha attratto il maggior numero di consensi con il 38,9% delle preferenze. E le Nazionali europee? Su di loro regna tanto scetticismo, nessuno crede che ladi Mbappé – orfana di pezzi grossi come Benzema, Pogba e Kanté - riuscirà a ripetere l’exploit di Russia 2018 ma i Blues di Deschamps faranno comunque tanta strada dato che il 50% dei nostri redattori crede in una Francia semifinalista mentre 5 giornalisti credono che i transalpini potranno sfidare una fra Brasile e Argentina in finale. Nessun giornalista crede nellacampione mentre un solo redattore crede che alla fine a trionfare sarà ildi Cristiano Ronaldo, più che mai nell’occhio del ciclone in questa settimana a causa della pesantissima intervista che ha fatto infuriare staff, dirigenza e tifosi dello United.

Mondiali Perché ai Mondiali si potranno fare fino a 6 sostituzioni? 02/11/2022 ALLE 16:19

La griglia dei pronostici di Qatar 2022 di Eurosport Italia: Argentina e Brasile, poi il vuoto

NAZIONALE % CAMPIONE % FINALISTA % PODIO / SEMIFINALE 1. ARGENTINA 50% (9/18) 66,6% (12/18) 88,9% (16/18) / 88,9% (16/18) 2. BRASILE 38,9% (7/18) 50% (9/18) 88,9% (16/18) / 100% (18/18) 3. FRANCIA 0% 27,8% (5/18) 33,3% (6/18) / 50% (9/18) 4. PORTOGALLO 5,55% (1/18) 16,7% (3/18) 22,2% (4/18) / 27,8% (5/18) 5. INGHILTERRA 0% 16,7% (3/18) 16,7% (3/18) / 22,2 (4/18) 6. SPAGNA 0% 5,55% (1/18) 27.8% (5/18) / 27.8% (5/18) 7. URUGUAY 0% 5,55% (1/18) 5,55% (1/18) / 5,55% (1/18) 7. GERMANIA 0% 0% 11.1% (2/18) / 16,7% (3/18) 8. SERBIA 0% 0% 0% / 16,7% (3/18) 9. OLANDA 0% 0% 0% / 11,1% (2/18) 10. POLONIA 0% 0% 0% / 5,55% (1/18) 11. DANIMARCA 0% 0% 0% / 5,55% (1/18) 12. USA 0% 0% 0% / 5,55% (1/18)

Alisson ed Ederson volano! Che parate in allenamento con il Brasile

CAPOCANNONIERE: MBAPPE’ FAVORITO MA OCCHIO A LAUTARO!

Molta incertezza sulla Scarpa d'oro del torneo. Alla fine secondo la nostra redazione a giocarsi il trono di capocannoniere saranno verosimilmente Kylian Mbappé e Lautaro Martinez. Il fuoriclasse del PSG ha ottenuto il 27,8% delle preferenze ma c'è fiducia anche sul Toro nerazzurro che secondo 4 giornalisti sarà il cannoniere principe della rassegna. Più staccati tre bomber come Cristiano Ronaldo, Harry Kane e Neymar che si assestano a quota 11,1% mentre a sorpresa zero preferenze per il capitano Albiceleste Leo Messi.

Scarpa d'Oro Qatar 2022: Mbappé favorito, Lautaro ha più chance di CR7!

1. Kylian MBAPPE' (Francia) 27,8% 2. Lautaro MARTINEZ (Argentina) 22,2% 3. NEYMAR (Brasile) 11.1% 3. Harry KANE (Inghilterra) 11.1% 3. Cristiano RONALDO (Portogallo) 11.1% 4. Robert LEWANDOWSKI (Polonia) 5,55% 4. VINCIUS (Brasile) 5,55% 4. Aleksandar MITROVIC (Serbia) 5.55%

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

SORPRESA E DELUSIONE DEL TORNEO: SERBIA E BELGIO IN POLE

Chi sarà la Nazionale che stupirà? Per noi la candidata più credibile sarà la Serbia di Vlahovic, Mitrovic e del ‘Sergente' Milinkovic-Savic. Il 38,9% dei nostri redattori crede che sarà la Nazionale serba a sorprendere maggiormente: addirittura il 16,7% dei votanti vede Tadic e compagni come possibili semifinalisti. Occhio anche a non sottovalutare la Danimarca del redivivo Eriksen e del milanista Kjaer, la Polonia di Lewandowski e Zielinski e il Marocco, la Nazionale del continente africano che secondo noi potrà fare più strada.

Le sorprese di Qatar 2022: Serbia, l'outsider che intriga di più

SERBIA 38,9% DANIMARCA 16,7% POLONIA 11,1% MAROCCO 11,1% USA 5,55% CANADA 5,55% CAMERUN 5,55% QATAR 5,55%

Capitolo delusioni: la rappresentativa più a rischio flop è il Belgio, terza classificata a Russia 2018 ma che secondo il 27,8% dei nostri redattori potrebbe essere la Nazionale destinata a fare un fiasco faticando a raggiungere i quarti di finale. Altra squadra su cui i giudizi sono piuttosto controversi è l'Inghilterra di Southgate: il 22,2% dei nostri redattori crede che sarà la Nazionale destinata a delure le attese, c'è però chi non la pensa così e anzi è convinta che Kane e compagni siano destinati a raggiungere almeno la semifinale (22,2%) o addirittura la finalissima (16,7%).

Le delusioni di Qatar 2022: Belgio, dopo il 3° posto a Russia 2018 arriverà il flop?

BELGIO 27,8% INGHILTERRA 22,2% FRANCIA 16,7% PORTOGALLO 16,7% SPAGNA 11,1%

Tutte le maglie delle 32 Nazionali ai Mondiali 2022

Mondiali Da Pogba a Mané e Benzema: tutti i giocatori che salteranno i Mondiali 19/10/2022 ALLE 13:06