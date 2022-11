Argentina debutta Brasile toccherà la Serbia come avversario “d'entrata” il prossimo 24 novembre. Sono le due Nazionali che hanno il favore del pronostico in questo Mondiale e sono le due più attese. Uno dei giocatori più talentuosi per la Nazionale Verdeoro è senza dubbio Richarlison. Non siamo ai livelli di Neymar, ovviamente, ma il classe '97 sta crescendo a vista d'occhio, anche grazie agli allenatori che ha avuto. Prima Ancelotti all'Everton, poi Conte al Tottenham Hotspur. Crescita che l'ha portato a far parte della lista dei AS, però, l'attaccante brasiliano si è lasciato andare ad una frase che non è particolarmente piaciuta in patria. L'debutta martedì contro l'Arabia Saudita , mentre altoccherà la Serbia come avversario “d'entrata” il prossimo 24 novembre. Sono le due Nazionali che hanno il favore del pronostico in questo Mondiale e sono le due più attese. Uno dei giocatori più talentuosi per la Nazionaleè senza dubbio. Non siamo ai livelli di, ovviamente, ma il classe '97 sta crescendo a vista d'occhio, anche grazie agli allenatori che ha avuto. Primaall'Everton, poial Tottenham Hotspur. Crescita che l'ha portato a far parte della lista dei 26 di Tite per questo Mondiale , con Richarlison addirittura atteso dopo un brutto infortunio patito nella prima parte della stagione. Intervistato da, però, l'attaccante brasiliano si è lasciato andare ad una frase che non è particolarmente piaciuta in patria.

Le parole di Richarlison

Cosa farò una volta che avrai appeso gli scarpini al chiodo? Mi comprerò un'isola e mi ci trasferisco con un sacco di donne, come Ronaldinho in quella foto... [Richarlison ad AS]

Il riferimento è presto detto. Una foto circolata sul web con Ronaldinho in piscina circondato da belle donne. Quella di Richarlison, ovviamente, era una battuta, ma in Brasile non hanno preso bene questa uscita dell'attaccante della Nazionale. C'è grande tensione perché il Brasile cerca la sesta stella e 20 anni senza vincere un Mondiale sono troppi a quelle latitudini. Ecco perché i tifosi, e l'opinione pubblica, vorrebbero vedere dei giocatori più concentrati rispetto a queste battute considerate fuori luogo. Detto questo, siamo sicuri che Richarlison risponderà con i fatti in questo Mondiale.

