Il Mondiale delle sorprese prosegue. Dopo la vittoria in rimonta dell'Arabia Saudita sull'Argentina , un'altra grande del calcio come la Germania è caduta per mano del Giappone . Un risultato che ha ovviamente scatenato i social, rimandando - almeno qui in Italia, ma non solo - alla memoria dello storico, in cui i piccoli campioni giapponesi una volta completato il loro percorso di crescita terminavano proprio con una clamorosa vittoria mondiale sulla Germania. Non è certo la finale della Coppa del Mondo, ma è una partita del girone della Coppa del Mondo e. Ovviamente web scatenato, abbiamo raccolto le migliori reazioni nel tweet qui sotto.