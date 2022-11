Ad

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Beh, sommando i minuti di recupero assegnati tra il primo e il secondo tempo, sono stati 27 i minuti di recupero giocati in più dai 22 protagonisti in campo, per 117 minuti complessivi di match. Una partita infinita. 14 minuti di recupero nel primo tempo a causa dell'infortunio del portiere Beiranvand. 10 minuti di extra time anche nella ripresa. Qui scelta opinabile, a parte qualche controllo in sala VAR che però non giustifica i 10 minuti, ulteriori, di recupero. E si è giocato ulteriormente fino al rigore di Taremi (altri tre minuti).

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

