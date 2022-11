è terminato 0-0. Le due spedizioni allenate dal Tata Martino e da Czeslaw Michniewicz si spartiscono la posta in palio e si disperano per l’enorme occasione sprecata. Nel primo pomeriggio la Questo pareggio fa un favore alla squadra di Scaloni, che potrebbe già rimettersi in carreggiata nella sfida di sabato contro Lozano e compagni. Messico-Polonia, secondo match valido per il girone C del Mondiale,. Le due spedizioni allenate dal Tata Martino e da Czeslaw Michniewicz si spartiscono la posta in palio e si disperano per l’enorme occasione sprecata. Nel primo pomeriggio la sconfitta a sorpresa dell’Argentina di Messi per mano dell’Arabia Saudita aveva sparigliato i ferrei pronostici che volevano l’albiceleste prima indiscussa nel girone., che potrebbe già rimettersi in carreggiata nella sfida di sabato contro Lozano e compagni.

La prima frazione scivola negli spogliatoi senza grandi acuti: il Messico però vince ai punti. Un paio di chance capitano sui piedi di Vega, velenoso e sprecone sul secondo palo difeso da Szczesny. A colpire maggiormente però, è l’assenza di gioco e brio tra le fila polacche: Lewandowski gira a vuoto, Zielinski si eclissa troppo presto, preda di un centrocampo senza idee.

Lewandowski si dispera per aver sbagliato rigore in Messico-Polonia - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

L’unico spiraglio per i polacchi si apre e si chiude in un paio di minuti durante la ripresa: al 56’ Lewandowski sgomita in area e ricava un rigore (generoso) dal contatto con Moreno. Sul dischetto però, il polacco fa i conti con la leggenda di Memo Ochoa. L’eterno portiere del Messico inaugura il suo quinto Mondiale indovinando l’angolo giusto. Lewandowski si fa disinnescare dal dischetto e rimanda nuovamente l’appuntamento col suo primo gol in un Mondiale, che ora comincia a diventare una vera e propria maledizione.

Tabellino

MESSICO-POLONIA 0-0

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Montes, Moreno, Sanchez, Gallardo; E.Alvarez, Herrera (71’ Rodriguez), Chavez; Vega (84’ Antuna), Martin (71’ Jimenez), Lozano. All. Martino.

POLONIA (5-3-2): Szczesny; Cash, Kiwior, Glik, Bereszynski, Zalewski (45’ Bielik); Krychowiak, Kaminski, Szymanski (72’ Frankowski); Zielinski (87’ Milik), Lewandowski. All. Michniewicz.

Arbitro: Chris Beath

Ammoniti: Sanchez (M), Moreno (M), Frankowski (P)

La cronaca in 6 momenti chiave

6’ - VEGA MANCA L'APPUNTAMENTO COL GOL! Disimpegno errato della Polonia, Lozano corre sulla fascia e dipinge un cross teso per il tap-in di Vega sul secondo palo. Il giocatore messicano però sfiora solamente la sfera.

27’ - VEGA ANCORA A UN PASSO DALL'1-0! L'inserimento di Herrera sfocia in un cross per l'incornata di vega, ancora pericoloso sul secondo palo. Il suo colpo di testa è sporcato da Cash e sfiora il palo difeso da Szczesny.

56’ - RIGORE PER LA POLONIA, AMMONITO MORENO! L'arbitro punisce il contatto in area con lewandowski.

58’ - OCHOA PARA! LEWANDOWSKI NON SI SBLOCCA DAL DISCHETTO!! Incredibile, il portiere indovina l'angolo.

64’ - SUPER PARATA DI SZCZESNY! Martin aveva deviato di testa la bomba dalla distanza di Alvarez. ottimi riflessi del portiere bianconero.

82’ - KRYCHOWIAK MURATO DA DUE PASSI! Il centrocampista polacco, appostato sul secondo palo, non riesce a insaccare il corner di Zielinski.

Il migliore

Guillermo OCHOA: è sempre lui, il portiere dei Mondiali per eccellenza. Para un rigore e trascina Lewandowski nell'incubo.

Il peggiore

Robert LEWANDOWSKI: isolato dal 1', questa squadra non sembra aver trovato il giusto assetto per supportarlo. Si guadagna un rigore generoso e spreca tutto dal dischetto.

Le pagelle del match

