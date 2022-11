Manuel Neuer. Già perché il portiere e capitano della Nazionale tedesca sarebbe intenzionato ad indossare la fascia arcobaleno ‘One Love’, Abbiamo il supporto della nostra Federazione, io e i miei compagni le eventuali ripercussioni”. Germania-Giappone (qui la DIRETTA SCRITTA ) non vedrà solo il debutto della Mannschaft a Qatar 2022 ma avrà alto un valore simbolico anche per la decisione che prenderà. Già perché il portiere e capitano della Nazionale tedesca sarebbe intenzionato ad indossare la fascia arcobaleno ‘’, messa al bando nei giorni scorsi dalla FIFA perché indigesta al governo qatariota e al comitato organizzatore. Nonostante la multa, il cartellino giallo al momento dell’ingresso in campo e le altre sanzioni minacciate dalla FIFA, il portierone del Bayern Monaco pare intenzionato a fare un gesto di rottura, che darebbe valenza alle battaglie di milioni di persone che lottano per i diritti LGBT+ e per i diritti umani. Neuer lo ha ribadito anche nella conferenza prepartita: “”.

La Federcalcio tedesca – che nei giorni scorsi ha perso un’influente sponsor a causa della partecipazione al Mondiale in Qatar – è tra due fuochi e sotto pressione per una decisione che potrebbe portare a conseguenze che potrebbero anche portare ad una rottura dei rapporti con la FIFA e che potrebbe comportare anche un taglio netto ai milioni di introiti che la federazione tedesca utilizza anche per sostenere il movimento amatoriale.

