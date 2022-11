Il programma di martedì 22 novembre dei Mondiali di Qatar 2022 propone ben quattro partite, un ritmo serrato che ci accompagnerà fino alla fine della fase a gironi. In mattinata (calcio d'inizio alle ore 11) subito riflettori puntati su una delle favorite del torneo, ovvero l'Argentina di Leo Messi : la Seleccion inizia il suo cammino nel Girone C contro l'Arabia Saudita. Alle 14 sarà il turno di Danimarca-Tunisia che inaugurerà il Girone D, mentre nel pomeriggio (ore 17) Messico-Polonia (Girone C) è un match che promette di essere equilibrato e ad alta intensità. Non ci si annoierà nemmeno in serata, anzi: alle 20 è in programma la prima partita a Qatar 2022 della Francia campione del mondo in carica che affronta l'Australia (Girone D).

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Il programma completo di martedì 22 novembre

Ore 11:00 (Lusail Stadium, Al Daayen)

Argentina-Arabia Saudita

Ore 14:00 (Education City Stadium, Doha)

Danimarca-Tunisia

Ore 17:00 (Stadium 974, Doha)

Messico-Polonia

Ore 20:00 (Al Janoub Stadium, Al Wakrah)

Francia-Australia

Il match da non perdere

Francia-Australia

Nel match serale di martedì 22 novembre grande attesa per l'esordio della Francia campione del mondo in carica: i Bleus di Deschamps se la vedranno con l'Australia, che ha staccato il pass per il Qatar dopo avere sconfitto il Perù nello spareggio intercontinentale. Sulla carta Mbappé e compagni sono favoriti, ma dovranno dimostrare sul campo di avere reagito con determinazione alle numerose assenze per infortunio (da ultimo quella di Benzema).

Rabiot: "Possiamo fare la storia, è una grande sfida per la Francia"

Le probabili formazioni dei match del 22 novembre

ARGENTINA-ARABIA SAUDITA (Ore 11:00, arbitro Vincic [SLO])

ARGENTINA (4-3-3) - E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. CT: Scaloni.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1) - Al-Owais; Al-Burayk, Al-Bulaihi, Al-Amri, Al-Shahrani; Kanno, Otayf; Al-Buraikan, Al-Faraj, S. Al-Dawsari; Al-Shehri. CT: Renard.

Messi: "Giocare fino a 40 anni? No, ma resterò nel calcio"

DANIMARCA-TUNISIA (Ore 14:00, arbitro Palazuelos [MES])

DANIMARCA (4-3-3) - Schmeichel; Kristensen, Christensen, Kjaer, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Eriksen; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. CT: Hjulmand.

TUNISIA (4-3-3) - Dahmen; Drager, Bronn, Talbi, Abdi; Chalaali, Laidouni, Skhiri; Msakni, Jaziri, Khazri. CT:. Khadri.

Mondiali, CT Danimarca: "Fascia arcobaleno? Non spetta ai giocatori decidere"

MESSICO-POLONIA (Ore 17:00, arbitro Beath [AUS])

MESSICO (4-3-3) - Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Guardado, Herrera, E. Alvarez; Lozano, Funes Mori, Vega. CT: Martino.

POLONIA (3-5-2) - Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Cash, Zurkowski, Krychowiak, Zielinski, Zalewski; Milik, Lewandowski. CT: Michniewicz.

Shevchenko consegna a Lewandowski una fascia con i colori dell'Ucraina

FRANCIA-AUSTRALIA (Ore 20:00, arbitro Gomes [RSA])

FRANCIA (4-3-3) - Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, L. Hernandez; Tchouameni, Fofana, Rabiot; Griezmann, Giroud, Mbappé. CT: Deschamps.

AUSTRALIA (4-2-3-1) - Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, Hrustic, Mabil; Maclaren. CT: Arnold.

Militao: "Benzema? Già al Real Madrid non stava bene"

Argentina-Arabia Saudita, Danimarca-Tunisia, Messico-Polonia, Francia-Australia: dove vederle in tv e live streaming

Le quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Le gare saranno trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei tre match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.Questo il programma nel dettaglio:

Ore 11:00 : Argentina-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play)

: Argentina-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play) Ore 14:00 Danimarca-Tunisia (Rai 2, Rai Play)

Danimarca-Tunisia (Rai 2, Rai Play) Ore 17:00 : Messico-Polonia (Rai 2, Rai Play)

: Messico-Polonia (Rai 2, Rai Play) Ore 20:00: Francia-Australia (Rai 1, Rai Play)

Da Bellingham a Rodrygo: i 10 giovani talenti da tenere d'occhio in Qatar

Mondiali Le probabili formazioni dei Mondiali 2022: chi gioca titolare? 08/11/2022 ALLE 11:06