Olanda-Stati Uniti e Inghilterra-Senegal già in ghiaccio all'intervallo, il Brasile che scherza la Corea del Sud in appena mezz'ora, la Francia che dilaga con la Polonia: mancano solo due partite per completare la top8 dei mondiali del Qatar, ma non si può certo dire che siano stati ottavi equilibrati. Solo Giappone-Croazia è andata ai supplementari, mentre l'Argentina si è complicata la vita giusto nei minuti finali contro l'Australia. In attesa di Spagna-Marocco e Portogallo-Svizzera (sulla carta l'esito dovrebbe essere più in bilico), vale la pena fare una riflessione sul futuro della competizione più prestigiosa del calcio: cosa ci riserverà la nuova formula a 48 squadre? Allargare la platea dei partecipanti potrebbe impattere sugli equilibri, già precari, tra big e outsider. Vediamo come.

Formula a 48 squadre, cosa sappiamo

Ad

Come è noto, i Mondiali del Qatar saranno gli ultimi ad essere disputati con le "classiche" 32 squadre. Dal 2026, edizione itinerante che si disputerà in Messico, Stati Uniti e Canada, si passerà a 48. Aumenteranno, dunque, i partecipanti per ogni continente. In particolare, l'Africa (CAF) vedrà aumentare le proprie nazionali partecipanti di ben 4 elementi; l'Europa (UEFA), l'Asia (AFC) e il Nord e Centro America (CONCACAF) avranno 3 posti in più, mentre il Sudamerica (CONMEBOL) 2 ulteriori nazionali. Infine, l'Oceania (OFC) avrà per la prima volta un posto garantito. Le squadre sudamericane saranno 6 su 10 (più della metà), mentre per le altre confederazioni la percentuale delle squadre partecipanti sul totale è molto più bassa. Va ricordato che, inoltre, potenzialmente tutti i continenti, escluso quello europeo, potranno ottenere anche uno dei due posti provenienti dagli spareggi. La formula della fase finale non è ancora stata ufficializzata. Nei giorni scorsi Arsene Wenger, capo della commissione di sviluppo del calcio della FIFA, ha rilasciato diverse dichiarazioni circa il format ("Non è ancora stato deciso come sarà strutturato il torneo della prossima edizione. La decisione verrà presa l'anno prossimo"). Al momento sono tre le ipotesi al vaglio del massimo organo calcistico mondiale:

Mondiali Il Brasile ha tifosi ovunque: guardate la gioia di questi fan dal Bangladesh 2 ORE FA

16 gironi da tre squadre, le prime due passano ai sedicesimi di finale;

12 gironi da quattro squadre, le prime due e le migliori otto terze vanno alla fase a eliminazione diretta;

24 squadre divise in 2 distinte prime fasi. Così si creerebbero due mini tornei che andrebbero successivamente a unirsi.

Formula a 48 squadre, i rischi

Oltre ad aumentare la probabilità di "combine" (il "biscotto", all'italiana) nell'ipotesi dei gruppi da tre squadre, lo spettacolo, soprattutto nella prima fase - almeno fino ai quarti - potrebbe essere seriamente a rischio. Non fraintendeteci: la bellezza del calcio è pur sempre il gol e vederne segnare tanti come in Brasile-Corea del Sud , ad esempio, non può che divertire, ma partite a senso unico, dal risultato scontato e acquisito anzitempo, in successione, non rendono attrattiva una competizione. Su 80 match in programma nel 2026 quanti saranno equilibrati, considerando anche la provenienza dei 16 "innesti"? Aprire le porte dei Mondiali ad altre nazionali è sicuramente democratico (abbiamo volutamente lasciato da parte qualsiasi discorso politico sulla "convenienza" del nuovo format), ma potrebbe riverlarsi una mossa controproducente per gli stessi diritti tv... Staremo a vedere.

SEI D'ACCORDO CON L'ALLARGAMENTO DEI MONDIALI A 48 SQUADRE?" Sì No

Messi: "È il mio ultimo Mondiale, voglio realizzare un sogno"

Mondiali Chi è Walid Regragui, l'uomo che ha creato il Marocco dei miracoli 2 ORE FA