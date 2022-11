Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara

Le pagelle della Polonia

Wojciech SZCZESNY 7 - Gli si può rimproverare poco. Anzi, con una serie di parate tiene a galla la Polonia. Strepitoso l'intervento sul rigore di Messi. Ecco, forse qualcosina in più poteva farla sulla rasoiata vincente di Mac Allister.

Matty CASH 5 - In costante apprensione, in costante affanno, mai libero di avanzare il proprio raggio d'azione. Se non altro evita un gol di Alvarez nel primo tempo.

Kamil GLIK 5,5 - Non ha colpe specifiche, ma ogni volta che l'Argentina attacca sono discreti dolori. All'inizio del secondo tempo ha l'unica palla gol polacca, ma di testa non inquadra la porta.

Jakub KIWIOR 5,5 - Sofferente per 90 minuti, si piazza sotto i riflettori nel finale: prima manda scelleratamente in porta Alvarez, poi si riscatta salvando sulla linea il pallone della qualificazione.

Bartosz BERESZYNSKI 5 - A sinistra, costretto ogni volta a giocare col piede sbagliato, fa quasi tenerezza. E con Di Maria e Messi sono problemi (dal 72' Artur JEDRZEJCZYK s.v.)

Piotr ZIELINSKI 5 - Galleggia sulla trequarti senza trovare mai la giusta posizione. L'atteggiamento generale della Polonia non lo favorisce, ma pure lui delude parecchio.

Grzegorz KRYCHOWIAK 5 - Poco filtro, zero costruzione. Annaspa in mezzo al campo cercando vanamente di contrastare il palleggio argentino (dall'83' Krzysztof PIATEK s.v.)

Krystian BIELIK 5 - Ha subito una buona palla a disposizione dal limite, ma la spreca. E da lì anche lui diventa vittima del gioco avversario (dal 62' Sebastian SZYMANSKI 5 - Dovrebbe portare un pochino più di qualità: missione fallita)

Przemyslaw FRANKOWSKI 5 - Vaga a vuoto sprecando quei pochi palloni che riesce a giocare. Completamente insufficiente (dal 46' Michal SKORAS 5 - Non incide, anche perché la palla ce l'hanno sempre gli altri)

Karol SWIDERSKI 5 - Inizia al fianco di Lewandowski, poi si sposta rapidamente sulla fascia. Tutto inutile: non entra mai in partita. E, anzi, la partita la abbandona all'intervallo (dal 46' Jakub KAMINSKI 5 - Solita solfa: viene inglobato dal grigiore generale della Polonia)

Robert LEWANDOWSKI 5,5 - Mal servito, sempre solo a far la guerra contro tutti. Nemmeno i fuoriclasse come lui, in queste condizioni, possono combinare qualcosa.

Ct. Czeslaw MICHNIEWICZ 4,5 - Ma che cos'è questa Polonia? Zero idee, una sensazione di scoramento generale. E Milik in panchina. Malissimo, nonostante la qualificazione.

Le pagelle dell'Argentina

Emiliano MARTINEZ 6 - Parate? Zero. Brividi veri? Uno, su un colpo di testa di Glik di poco largo. Non deve quasi sporcarsi i guanti.

Nahuel MOLINA 7 - Difensivamente se la cava senza troppi problemi. Al bacio il cross che, al rientro dall'intervallo, Mac Allister trasforma nel gol del vantaggio.

Nicolas OTAMENDI 6,5 - Duro, attento, solido. Il resto lo fa la Polonia, che semplicemente si dimentica di giocare a calcio.

Cristian ROMERO 6,5 - Torna titolare e, in coppia con Otamendi, mette il bavaglio al pericolo pubblico Lewandowski.

Marcos ACUÑA 6 - Cercato a ripetizione da Messi, spesso non fa gli onori del compagno. Sempre propositivo, sfiora comunque il gol con un bel destro a giro (dal 59' Nicolas TAGLIAFICO 6 - Entra tutto sommato bene in partita e nel finale sfiora il tris)

Rodrigo DE PAUL 6,5 - Meglio rispetto alle prime due uscite: più concentrato, più brillante, più volitivo. Chiude largo in un 4-4-2 dopo l'uscita di Di Maria.

Enzo FERNANDEZ 7 - Titolare dopo la bella prova con gol contro il Messico, non tradisce. Bravo in copertura, bravo nel palleggio, bravissimo nel servire ad Alvarez la palla del raddoppio (dal 79' German PEZZELLA s.v.)

Alexis MAC ALLISTER 7 - Il gol che sblocca la partita all'inizio della ripresa ha un peso specifico enorme. E va a inserirsi in un contesto da dominatore in mezzo al campo (dall'84' Thiago ALMADA s.v.)

Angel DI MARIA 6,5 - Sfiora il gol direttamente su calcio d'angolo e cerca spesso l'intesa con Messi. Tutto sommato brillante (dal 59' Leandro PAREDES 6 - Entra in una situazione benefica per tutti e gioca con i nervi distesi)

Julian ALVAREZ 7 - Si fa ipnotizzare una prima volta da Szczesny, poi trova il golazo che chiude a doppia mandata il discorso qualificazione. La sensazione è che Lautaro dovrà faticare parecchio per rubargli il posto (dal 79' Lautaro MARTINEZ 5,5 - Il volto triste dell'Argentina: entra e si divora un gol già fatto davanti a Szczesny)

Lionel MESSI 6 - Mezzo voto in meno per il rigore sbagliato, ma la sua rimane una prestazione positiva. Delicato nell'assist per i compagni, cerca costantemente il gol ma senza trovarlo.

Ct. Lionel SCALONI 7,5 - Partita semplicemente perfetta dall'inizio alla fine. Azzecca gli uomini giusti e si porta a casa una qualificazione che apre nuovi scenari.

