A meno di due settimane dall'inizio delle ostilità, la Coppa del Mondo perde il suo primo grande top player per infortunio:, stella del Senegal, non sarà ai nastri di partenza di Qatar 2022. Più grave del previsto l'infortunio rimediato nel corso di Bayern-Werder Brema , un problema al tendine che secondo, lo costringerà a dire addio alla kermesse iridata e getta nello sconforto il ct Aliou Cissè che domani annuncerà la lista dei convocati.

Mane è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 20’ minuto del match vinto con un rotondo 6-1 dal Bayern sul Werder Brema dopo un colpo al ginocchio che lo ha costretto a cedere il posto a Sané. Un problema che non sembrava troppo grave ma che dagli accertamenti strumentali è sembrato molto più serio tanto da saltare l’intera manifestazione, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre.

Secondo classificato nella graduatoria del Pallone d’Oro 2021 e vincitore della Coppa d’Africa coi ‘Leoni della Teranga’ : il 30enne attaccante ex Liverpool non sarà a disposizione del ct Cissé che perde il suo uomo di maggiore talento, un attaccante capace di realizzare 34 reti in 93 presenze con la maglia della propria Nazionale. Il Senegal, che si presentava ai nastri di partenza come una delle Nazionali outsider della rassegna, è inserito nel girone A con Olanda, Qatar ed Ecuador.