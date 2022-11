Nona vittoria consecutiva in tutte le competizioni per il Bayern Monaco, che strapazza per 6-1 il Werder Brema e lancia un chiaro segnale al campionato tedesco, considerata anche la sconfitta del Borussia Dortmund sul campo del Wolfsburg. Decisivo Gnabry con una straordinaria tripletta, in gol anche Musiala, Goretzka e Tel; per gli ospiti inutile il momentaneo pareggio siglato in apertura da Jung.

Pronti via, è subito Bayern. Alla prima ripartenza utile i padroni di casa colpiscono al 6' grazie a Musiala, prima murato e poi abile col mancino a fulminare Pavlenka di sinistro. Solo quattro minuti più tardi, però, a sorpresa pareggia il Werder grazie ad una gran palla di Weiser per Jung, che tutto solo in area la piazza superando Neuer. Gli ospiti vengono poi salvati al minuto 17 dal portiere Pavlenka, che para un rigore assegnato col VAR a Choupo-Moting; una beffa per i bavaresi, a cui si aggiunge l'infortunio di Mané costretto al cambio dopo soli venti minuti di gioco. La reazione del Bayern, tuttavia, è da squadra di un altro pianeta: tre reti in sei minuti, firmate da Gnabry (doppietta) e Goretzka, per togliere ogni dubbio sul risultato finale di una gara che, di fatto, ha avuto senso solo per un quarto d'ora.

Nella ripresa calma piatta fino agli ultimi 10 minuti, nei quali si scatenano ancora una volta i padroni di casa: all'82 Gnabry con una straordinaria azione personale firma la tripletta e il quinto gol, al quale si aggiunge solo due minuti dopo Tel con un coast to coast straordinario chiuso con una potente conclusione e la sesta rete del match. Il Bayern, dopo un avvio stentato e nonostante una classifica ancora tutto sommato equilibrata, sembra già aver messo le mani per l'ennesima volta sulla Bundesliga, campionato che ormai da anni ha un solo incontrastato padrone.

Il tabellino

Bayern Monaco-Werder Brema 6-1

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Pavard, Hernandez (57' Sabitzer); Kimmich, Goretzka (71' Gravenberch); Gnabry, Musiala (71' Tel), Mané (20' Sané); Choupo-Moting (57' Coman). All.: Nagelsmann.

WERDER BREMA (3-5-2): Pavlenka; Pieper, Veljkovic (46' Stark), Friedl; Weiser, Gruev (59' Stage), Gross (88' Rapp), Bittencourt (62' Schmid), Jung; Burke (59' Dinkci), Ducksch. All.: Werner.

ARBITRO: Hartmann

GOL: 6' Musiala, 10' Jung, 22', 28', 82' Gnabry, 26' Goretzka, 84' Tel

AMMONITI: -

ESPULSI: -

NOTE: recupero 2'

La cronaca in 9 momenti

06 - MUSIALAAAA! LA SBLOCCA LUI! Ripartenza micidiale del Bayern chiusa dal mancino chirurgico di Musiala, che a ridosso dell'area piccola la piazza sul palo più lontano.

10 - PAREGGIO DEL WERDER BREMA! SEGNA A SORPRESA JUNG! Distratta la difesa del Bayern sugli sviluppi di una rimessa laterale, Weiser si inventa una grande palla per Jung che batte a sua volta Neuer con un piazzato imparabile.

17 - PAVLENKA PARA IL RIGORE A CHOUPO-MOTING! Grande risposta del portiere del Werder, che intuisce la conclusione e salva i suoi!

22 - GNABRYYYYYY! IL BAYERN TORNA AVANTI! Settimo gol in campionato per l'esterno bavarese, che fredda Pavlenka con un interno destro imparabile!.

26 - GOOOORETZKA! VOLA IL BAYERN, SONO GIA' TRE! Grandissima azione del centrocampista tedesco che resiste al contatto con Pavlenka e deposita in porta con lo scavino il gol del 3-1!

28 - ANCORA GNABRYYYYY! E SONO QUATTRO! Sané scappa in contropiede e serve un cioccolatino per Gnabry, che a porta vuota firma la doppietta!

54 - SANE'! PALO ESTERNO! Altra voragine lasciata dalla difesa del Werder, ma il numero 10 stavolta apre troppo la conclusione che si infrange sul legno e termina fuori!

82 - GNABRYYYYYY! GOL STRAORDINARIO, MANITA BAYERN E TRIPLETTA! Doppio dribbling e tocco morbido, fa quello che vuole: rete pazzesca!

84 - TEEEEEEEELLLLL! COAST TO COAST, E SONO SEI!! Si fa tutto il campo il nuovo entrato, che poi invece di scaricare su Coman spacca le mani a Pavlenka firmando il sesto gol per i padroni di casa!

MVP

Il migliore - Serge GNABRY: tripletta di classe e potenza, oltre a una serie infinita di accelerazioni con cui taglia la difesa del Werder come un coltello nel burro. Si parla troppo poco di lui, ma a lui non interessa e continua a segnare con la frequenza di una punta.

il peggiore - Ilija GRUEV: imbarazzante la sua incapacità di gestione del pallone. Tantissimi errori e troppi spazi lasciati ai fulmini del Bayern, che ringraziano e pasteggiano come predatori attorno alla carcassa.

